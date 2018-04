Napoli | arrestato lo spacciatore ripreso da Striscia la Notizia

Napoli - il 15enne arrestato per l'aggressione ad Arturo è un parente dell'assassino di Taglialatela : Un filo rosso sangue abbraccia episodi drammatici della storia criminale di Napoli negli ultimi tredici anni. Grazie all'arresto del terzo presunto componente del branco che avrebbe aggredito e ferito ...

Napoli - Arturo accoltellato dalla babygang : arrestato il terzo aggressore - ha 15 anni : Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in istituto di pena minorile - emessa dal gip del Tribunale per i Minorenni su richiesta...

Napoli - Arturo accoltellato dalla babygang : arrestato un altro aggressore 15enne : Alle prime luci dell'alba personale della Squadra Mobile della polizia di Napoli ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in istituto di pena minorile emessa dal Gip del Tribunale per i ...

“Arrestato!”. Guai per l’ex giocatore del Napoli. Finito in manette insieme allo zio - l’accusa è durissima : Lo hanno rintracciato grazie alle telecamere di sorveglianza dopo un vero e proprio raid, portato avanti insieme allo zio, ai danni di due fratelli di 23 e 24 anni nei pressi di una centro estetico in via Miroballo, uno dei vicoli nei pressi di Corso Umberto a Napoli. Una questione su cui stanno cercando di fare piena luce gli inquirenti. Il più giovane degli arrestati, non è proprio uno sconosciuto, si tratta di Massimo Russo ex terzino ...

Massimo Russo - l'ex Napoli arrestato per tentato omicidio/ Accoltellate due persone per motivi passionali : Massimo Russo, l'ex Napoli arrestato per tentato omicidio: accuse pesanti per l'ex calciatore, accoltellamento di due persone per motivi passionali lo scorso 26 marzo 2018(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 01:04:00 GMT)

Coltellate nei vicoli di corso Umberto - arrestato ex difensore del Napoli : è accusato di tentato omicidio : È stato convalidato il fermo dei due uomini bloccati il pomeriggio del 26 marzo e accusati di aver accoltellato i fratelli Gennaro e Carmine Saltalamacchia in via Miroballo al Pendino, davanti a un ...

Coltellate nei vicoli di corso Umberto - arrestato ex difensore del Napoli : è accusato di tentato omicidio : È stato convalidato il fermo dei due uomini bloccati il pomeriggio del 26 marzo e accusati di aver accoltellato i fratelli Gennaro e Carmine Saltalamacchia in via Miroballo al Pendino, davanti...

Napoli - arrestato scippatore magrebino : aveva chiesto protezione internazionale : A marzo di un anno fa aveva prodotto richiesta di protezione internazionale in Grecia; due mesi fa aveva presentato analoga richiesta in Slovenia: ieri questo cittadino marocchino, da poco 18enne, è ...

Terrorismo - arrestato italo-marocchino militante Isis : perquisizioni da Napoli al Nord Italia. Minniti : "Minaccia mai così forte" : «Partecipazione all'associazione terroristica dello Stato Islamico». È l'accusa nei confronti di un italo- marocchino arrestato questa mattina dalla Polizia al termine di...

Documenti pro Isis su Internet - arrestato 23enne marocchino : perquisizioni anche a Napoli : 'Partecipazione all'associazione terroristica dello Stato Islamico'. È l'accusa nei confronti di un italo-marocchino arrestato questa mattina dalla Polizia al termine di un'indagine dell'...

Documenti pro Isis su Internet - arrestato 23enne marocchino : perquisizioni anche a Napoli : «Partecipazione all'associazione terroristica dello Stato Islamico». È l'accusa nei confronti di un italo-marocchino arrestato questa mattina dalla Polizia al termine di...

Terrorismo - arrestato italo-marocchino militante Isis : perquisizioni da Napoli al Nord Italia : 'Partecipazione all'associazione terroristica dello Stato Islamico'. È l'accusa nei confronti di un italo- marocchino arrestato questa mattina dalla Polizia al termine di un'indagine dell'...

Terrorismo - arrestato italo-marocchino militante Isis : perquisizioni da Napoli al Nord Italia : «Partecipazione all'associazione terroristica dello Stato Islamico». È l'accusa nei confronti di un italo- marocchino arrestato questa mattina dalla Polizia al termine di...

Napoli - gestisce piazza di spaccio a 19 anni : arrestato il baby pusher : Giuseppe Carro, 19enne pianurese, è stato processato con rito per direttissima dopo essere stato arrestato dagli agenti del commissariato di polizia San Paolo mentre gestiva una nota piazza di spaccio ...