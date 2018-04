Musica | danza e teatro al Parco archeologico di Selinunte

'Improvvisamente - la danza. Incontro di Arti in Musica ' al Teatro Petrarca : Torna, mercoledì 28 febbraio alle 21, la stagione concertistica al Teatro Petrarca di Arezzo , organizzata dal Comune in collaborazione con l'associazione Oida. Appuntamento con 'Improvvisamente , la ...

Giorgia : età - altezza e peso. La vita privata - il fidanzato e il figlio di una delle voci più belle della Musica italiana degli ultimi anni : Anche quest’anno Giorgia salirà sul palco del teatro Ariston per il Festival di Sanremo, dove l’anno scorso fu una delle ospiti più applaudite. La cantante ha accettato l’invito di Claudio Baglioni. ”Vado a Sanremo. Non me lo aspettavo e per questo è ancora più gradito. Potevo mica dire di no? – ha detto la cantante – Sono molto onorata, non mi aspettavo di essere desiderata. Ovviamente attendo anche le ...