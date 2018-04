Muore a 4 anni di otite Era stata rifiutata da due ospedali

MENINGITE A NAPOLI/ Muore ragazzo di 16 anni al Cardarelli sospetta l'infezione - sorella ricoverata : MENINGITE a NAPOLI, un ragazzo di sedici anni è deceduto al Cardarelli con sospetti di infezione da meningococco. La sorella ricoverata al Cotugno per accertamenti medici.(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 19:13:00 GMT)

Bimbo di 2 anni Muore travolto da furgoncino : Palermo, 5 apr. (AdnKronos) - Tragedia a Pietraperzia, in provincia di Enna, dove un Bimbo di due anni e mezzo è morto travolto da un furgoncino di frutta e verdura. L'incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno, in via Mandre, quando il piccolo Salvatore sarebbe sfuggito al controllo dei genitori me

Scontro con un amico mentre gioca in spiaggia : baby calciatore Muore a 9 anni : Un bambino di origine inglese di 9 anni è morto mentre giocava a calcio sulla spiaggia di Cala Bosque, in Spagna, davanti agli occhi della nonna: pare che abbia avuto un attacco cardiaco dopo essersi scontrato con un coetaneo. Polemiche sull'arrivo dei soccorsi, giunti sul luogo della tragedia troppo tardi, come riferiscono i testimoni.Continua a leggere

Bambino di 3 anni Muore dopo 12 ore a causa della meningite Video : LANCASTER - Aveva solo 3 anni, quando la #meningite lo ha portato via dalle braccia dei suoi genitori. La vittima è Hector Kirkham. Proprio poco più di un mese fa, a Palermo, un Bambino di 14 mesi è mort [Video]o a causa della meningite fulminante e la sua sorellina e rimasta sotto osservazione in ospedale. Invece, in Sardegna, una settimana fa, gli esperti, hanno ribadito che non vi è rischio epidemia. [Video] I Fatti I genitori di Hector erano ...

Giovane chef Muore nel sonno : aveva 29 anni : Facebook, . Paolo Macrì aveva 29 anni , Facebook, Paolo Macrì, chef di un noto ristorante di Ivrea, è morto nel sonno all'età di 29 anni. Il cuoco, molto conosciuto nella zona del torinese, si trovava ...

Calcio - Muore a 61 anni Ray Wilkins : 17.10 Il Calcio piange Ray Wilkins, centrocampista del Milan e della Nazionale inglese negli anni '80. Colpito da un attacco cardiaco sabato scorso, si è spento a 61 anni al St.George Hospital di Tooting, nei pressi di Londra. Wilkins vestì la maglia del Milan dal 1984 al 1987 (105 presenze e 3 gol), indossando altre casacche importanti come quelle di Chelsea, Manchester Unitede e Paris St.Germain. Nella Nazionale inglese 84 presenze, dieci ...

Esce di strada e si schianta contro un muretto : Muore a 19 anni : Grave tragedia in provincia di Venezia. Un ragazzo di 19 anni, Cristian Stevanato, ha perso la vita a causa di un terribile incidente stradale avvenuto in via Malpaga a Olmo di Mira: intorno alle 7 di...

Bisnonna torturata dalle badanti nella casa di cura : “Sei una strega”. Muore a 87 anni : Bisnonna torturata dalle badanti nella casa di cura: “Sei una strega”. Muore a 87 anni Freda Jobson è scomparsa lunedì dopo aver lottato per tanto tempo contro l’Alzheimer. Per anni è stata vittima di abusi da parte di tre assistenti di cura presso la struttura di cui era ospite a Beverley, in Regno Unito. Le […]

Muore un mese dopo la laurea : la tragedia di Pasquetta di Carla - morta a 26 anni : L’incidente tra Marina di Ragusa e Playa Grande. Ferito il fidanzato alla guida della moto. Oggi i funerali della 26enne a Comiso.Continua a leggere

Bimbo di 3 anni Muore di meningite. I genitori : “L’ha contratta all’asilo - come un altro bimbo” : Bimbo di 3 anni muore di meningite. I genitori: “L’ha contratta all’asilo, come un altro Bimbo” Il piccolo Hector Kirkham frequentava la Little Learners di Galgate, in Regno Unito. Anche un altro Bimbo dello stesso asilo si sarebbe ammalato e poi ricoverato nello stesso ospedale dopo il giovanissimo è scomparso lo scorso 27 marzo. I […]