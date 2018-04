Muore a 10 mesi per il morbillo a Catania I medici | «Troppo piccolo per vaccinarlo»

A 10 mesi Muore di morbillo - 'virus contratto da chi non era vaccinato' : Palermo, 6 apr. , askanews, Un bambino di 10 mesi è morto all'ospedale Garibaldi di Catania a seguito di complicazioni dovute al morbillo. Il bimbo era stato ricoverato inizialmente ad Acireale, e ...

Bimbo di 10 mesi Muore di morbillo a Catania : in Italia 411 casi e 3 morti dall’inizio dell’anno : Un bambino di 10 mesi è morto in un ospedale catanese per complicanze legate al morbillo: il piccolo era ricoverato nel reparto di pediatria dell’ospedale di Acireale finché, nel pomeriggio di due giorni fa, le condizioni respiratorie e cardiocircolatorie si sono aggravate tanto da richiedere la necessità di un ricovero in Rianimazione. Il Bimbo già sofferente per un difetto cardiaco era stato ricoverato dal 3 al 16 marzo scorsi per una ...

Catania : bambino di 10 mesi Muore di morbillo. Malattia contratta da persone non vaccinate : Il piccolo è deceduto a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni respiratorie e cardiocircolatorie. Secondo il direttore del reparto di rianimazione dell’ospedale Garibaldi-Centro di Catania il bimbo ha contratto la Malattia da individui non vaccinati.Continua a leggere

Catania - bimbo 10 mesi Muore di morbillo : 14.15 Un bambino di 10 mesi è morto stamane nell'ospedale Garibaldi per complicanze legate al morbillo. Il piccolo era stato ricoverato ad Acireale e trasferito da due giorni a Catania per l'aggravarsi delle condizioni respiratorie e cardiocircolatorie.

Catania : bambino di 10 mesi Muore di morbillo : Il piccolo è deceduto a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni respiratorie e cardiocircolatorie.Continua a leggere

Schianto a borgo Podgora - Muore un uomo. Ferita una bimba di pochi mesi : Approfondimenti Incidente a borgo Podgora, scontro tra un furgone ed un'auto. Coinvolti anche due bimbi 11 gennaio 2017 Incidente a borgo Podgora, Ferita gravemente una ragazza 21 gennaio 2017 Tragico ...

Bimba di 4 anni e mezzo Muore di talassemia : aperta inchiesta per omicidio. Dall'intervento alla morte in 9 mesi : Morì lo scorso 15 marzo al Policlinico di Catania: aveva solo 4 anni e mezzo . La Procura della Repubblica del capoluogo etneo ha aperto una inchiesta sulla morte, avvenuta il 15 marzo scorso nel ...

Catania - ragazza 25enne Muore per morbillo/ Terzo caso in sei mesi : esposto dei familiari : Catania, ragazza 25enne muore per morbillo: è il Terzo caso nel giro di sei mesi, i familiari di Maria Concetta Messina hanno presentato una denuncia.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 15:16:00 GMT)

Lecce - bimbo di due mesi Muore in ospedale : sei medici indagati : Lecce, bimbo di due mesi muore in ospedale: sei medici indagati L’inchiesta è stata aperta dopo la denuncia presentata dai genitori del piccolo, nato il 15 gennaio Continua a leggere L'articolo Lecce, bimbo di due mesi muore in ospedale: sei medici indagati proviene da NewsGo.

Lecce - bimbo di due mesi Muore in ospedale per complicazioni post parto : indagati 6 medici : Subito dopo il parto avvenuto il 15 gennaio all’ospedale di Copertino sarebbero insorte le prime complicazioni sia per la madre che per il neonato. Il piccolo era stato trasferito all'Unità di terapia intensiva neonatale del Fazzi, mentre i genitori avevano presentato una denuncia ai carabinieri.Continua a leggere

Lecce - bimbo di due mesi Muore in ospedale : sei medici indagati : La procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta sulla morte di un bambino di poco più di due mesi di Copertino, avvenuta nell'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce. Sono stati i genitori a presentare una ...

Lecce - neonato di due mesi Muore in ospedale dopo le complicazioni post parto : aperta un'inchiesta : I problemi sono iniziati subito dopo il parto, con una febbre alta per la madre e per il neonato: quando la situazione si è aggravata il piccolo è stato...

Muore schiacciato dal suo trattore : l'agricoltore lascia un bimbo di pochi mesi : L'incidente nelle campagne di Berchidda. È morto schiacciato sotto il suo trattore. Un tragico incidente avvenuto, questo primo pomeriggio, nelle campagne di Berchidda. La vittima è un imprenditore ...

Dramma a Napoli - bimba di 7 mesi Muore stroncata dalla meningite : Ancora un caso di meningite: se n'è andata, volata in paradiso, uno scricciolo di 7 mesi. Una bimba venuta alla luce da genitori residenti a Nola, appena affacciatasi alla vita. E' difficile ...