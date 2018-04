Mr Burberry | il nuovo profumo Burberry in versione estiva

gqitalia

: Godiamoci #JoshuaWhithouse, [#HughArmitage in #Poldark] per la campagna pubblicitaria di #Burberry di cui é testim… - DeminaDemelza : Godiamoci #JoshuaWhithouse, [#HughArmitage in #Poldark] per la campagna pubblicitaria di #Burberry di cui é testim… - Burberry_Italy : Kim Sung Ryoung indossa un trench Burberry in Vintage check con una gonna in tulle in un nuovo editoriale di Luxury… - Burberry_Italy : Kim Sung Ryoung indossa un trench Burberry in gabardine tropicale con dettagli di cuciture e la borsa #TheBeltBag i… -

(Di venerdì 6 aprile 2018) L’iconicomaschile Mr.rivela una sua nuova intrigante declinazione più fresca e frizzante e per l’occasione diventa: Mr.Indigo. Creata in collaborazione con il rinomato profumiere Francis Kurkdjian, la nuova fragranza è un’interpretazione rigenerante di Mr.Eau de Toilette: si apre con note agrumate e legnose per poi fondersi con l’olio di menta verde e foglie di violetta. Infine l’ambra e il muschio di quercia portano profondità e continuità con la linea Mr.. La fragranza è racchiusa in un particolare decisamente maschile maschile, che è l’interpretazione dell’iconico Trench Coat“in a bottle”, così il tappo effetto corno ne ricorda i bottoni, mentre il nodo è in Gabardine, stesso tessuto del Trench Coat, ed è annodato a mano secondo i canoni dell’heritage. La bottiglia laccata, nei toni dal blu marino ...