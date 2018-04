All'udienza preliminare per l'inchiesta milanese su Mps, il pm Civardi ha chiesto di prosciogliere da tutti i capi di imputazione l'ex presidente Alessandro Profumo, e l'ex ad della banca senese Fabrizio Viola. Stessa richiesta per l'ex presidente del collegio sindacale Paolo Salvadori. Sono tutti accusati di aggiotaggio e falso in bilancio. Al centro dell'inchiesta la presunta contabilizzazione non corretta dei derivati Santorini e Alezandria nei bilanci di Mps,(Di venerdì 6 aprile 2018)

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Mps prosciogliere