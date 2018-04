MotoGp | incredibile in Ducati | rottura Dovizioso-Lorenzo

calcioweb.eu

(Di venerdì 6 aprile 2018) Si avvicina sempre di più il secondo appuntamento valido per il campionato di, guai incon latra. La tv spagnola Movistar ha infatti annunciato che domenica trasmetterà un servizio in cui Jorgeusa parole forti nei confronti del compagno di squadra. “Durante tutta la mia carriera Andreaha sempre cercato di minare il mio morale e continua a farlo come compagno di squadra, non è qualcosa di nuovo. Però è un ragazzo tranquillo e abbiamo un rapporto cordiale: va bene così, perché veniamo qui per vincere e l’amicizia va riservata per altri posti, non al paddock”. L'articoloinsembra essere il primo su CalcioWeb.