MotoGP | GP Argentina 2018 | risultato e classifica prove libere 1 Daniel Pedrosa davanti

MotoGP - GP Argentina 2018 : Daniel Pedrosa sfreccia nelle prime prove libere. I big si nascondono - 7° Valentino Rossi : C’è il graffio di Daniel Pedrosa (Honda) nelle prime prove libere della MotoGP nel GP d’Argentina a Termas de Rio Hondo. In ombra per tutta la sessione, lo spagnolo ha montato la gomma da tempo nel finale, stampando un ottimo 1’40″303, appena 42 centesimi meglio del britannico Cal Crutchlow, a conferma dell’ottimo feeling della Honda con il circuito sud-americano. Brillante terza piazza per Andrea Iannone, a lungo ...

MotoGP Argentina 2018 - programmazione tv : orari su Sky e Tv8 Video : La MotoGp torna nel weekend compreso dal 6 all'8 aprile 2018 per la seconda gara stagionale. Dopo l'esordio in Qatar, avvenuto prima della pausa pasquale, il circuito si sposta in Argentina per il Gran Premio in programma a Termas de Rio Hondo. Andrea Dovizioso, vincitore della prima gara, conduce la classifica dei piloti con 25 punti, to da Marc Marquez con 22 punti e da Valentino Rossi con 20. Il Dottore è salito sul podio nelle ultime tre ...

MotoGP Argentina - Lorenzo : «Io e Marquez facciamo la differenza» : Il maiorchino prima della gara in Argentina in un'intervista a Sky Sport ha voluto mettere le cose in chiaro: ' Tutti hanno problemi, tutto il mondo ne ha. Quello che conta più di tutto è la ...

Pronostico MotoGP/ Gran Premio d'Argentina 2018 : il punto di Nico Cereghini - esclusiva - : Pronostico MotoGp, GP Argentina 2018 a Termas de Rio Hondo: il punto di Nico Cereghini in vista del weekend sudamericano e i suoi possibili favoriti.

LIVE MotoGP - GP Argentina 2018 in DIRETTA : prove libere 1 (venerdì 6 aprile). Risultati e aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP d’Argentina, seconda prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Sul circuito di Termas de Rio Hondo (Argentina), il Circus delle due ruote si ritrova dopo l’esordio in Qatar per un altro round appassionante. Lungo il nastro d’asfalto sudamericano Andrea Dovizioso vorrà confermarsi, reduce dal successo di Losail. Da par suo Marc Marquez vorrà riscattarsi dal secondo ...

