MotoGp - GP Argentina 2018 : qualifiche. Programma - orari e tv. Il palinsesto completo : Sabato 7 aprile sarà tempo di qualifiche sul circuito di Termas de Rio Hondo (Argentina), seconda prova del Motomondiale 2018. Un time-attack che si preannuncia infuocato in tutte le classi. Nella MotoGP Andrea Dovizioso vorrà sfatare il tabù argentino mentre Marc Marquez guadagnare la pole e proiettarsi alla gara di domenica con fiducia. Attenzione poi alle Yamaha che l’anno scorso fecero doppietta. La M1 su questa pista ha sempre fatto ...

MotoGp Argentina - Lorenzo : «Io e Marquez facciamo la differenza» : Il maiorchino prima della gara in Argentina in un'intervista a Sky Sport ha voluto mettere le cose in chiaro: ' Tutti hanno problemi, tutto il mondo ne ha. Quello che conta più di tutto è la ...

MotoGp Argentina 2018 - programmazione tv : orari su Sky e Tv8 : La MotoGp torna nel weekend compreso dal 6 all'8 aprile 2018 per la seconda gara stagionale. Dopo l'esordio in Qatar, avvenuto prima della pausa pasquale, il circuito si sposta in Argentina per il Gran Premio in programma a Termas de Rio Hondo. Andrea Dovizioso, vincitore della prima gara, conduce la classifica dei piloti con 25 punti, seguito da Marc Marquez con 22 punti e da Valentino Rossi con 20. Il Dottore è salito sul podio nelle ultime ...

MotoGp - Gp Argentina : Lorenzo - 'Io e Marquez sopra a tutti' : MotoGP Argentina 2018 Jorge Lorenzo in un'intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del suo adattamento alla Ducati e ha sottolineato come pochi piloti, lui e Marc Marquez possano fare la differenza. 'Dobbiamo perseverare, l'obiettivo è più vicino di quello che ...

Pronostico MotoGp/ Gran Premio d'Argentina 2018 : il punto di Nico Cereghini - esclusiva - : Pronostico MotoGp, GP Argentina 2018 a Termas de Rio Hondo: il punto di Nico Cereghini in vista del weekend sudamericano e i suoi possibili favoriti.

Diretta MotoGp/ Streaming video SKY - prove libere FP1 e FP2 live : cronaca e tempi - GP Argentina 2018 - : Diretta MotoGp prove libere FP1 e FP2 live GP Argentina 2018 Termas de Rio Hondo, oggi venerdì 6 aprile: cronaca e tempi delle prime due sessioni.

LIVE MotoGp - GP Argentina 2018 in DIRETTA : prove libere 1 (venerdì 6 aprile). Risultati e aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP d’Argentina, seconda prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Sul circuito di Termas de Rio Hondo (Argentina), il Circus delle due ruote si ritrova dopo l’esordio in Qatar per un altro round appassionante. Lungo il nastro d’asfalto sudamericano Andrea Dovizioso vorrà confermarsi, reduce dal successo di Losail. Da par suo Marc Marquez vorrà riscattarsi dal secondo ...

Diretta MotoGp/ Streaming video SKY - prove libere FP1 e FP2 live : cronaca e tempi (GP Argentina 2018) : Diretta MotoGp prove libere FP1 e FP2 live GP Argentina 2018 Termas de Rio Hondo, oggi venerdì 6 aprile: cronaca e tempi delle prime due sessioni in programma in Sudamerica(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 07:00:00 GMT)

MotoGp oggi (venerdì 6 aprile) - GP Argentina 2018 : come vedere in tv le prove libere. Gli orari e il palinsesto con dirette e differite su Sky e TV8 : oggi venerdì 6 aprile si disputano le prove libere del GP di Argentina 2018, seconda prova del Motomondiale 2018. Si torna a correre sul circuito di Termas de Rio Hondo, spettacolo annunciato nell’appuntamento sudamericano che ci introduce nel vivo del campionato: dopo l’esordio in Qatar, la MotoGP torna assoluta protagonista su un tracciato ormai entrato nella tradizione delle due ruote. Le prove libere del GP di Argentina 2018, ...

MotoGp - Rossi : 'In Argentina competitivi'. Dovi : 'Vedremo nostro livello' : Il vicecampione del mondo ostenta fiducia ma allo stesso tempo predica prudenza: "Le variabili qui - ha proseguito - sono tante, il meteo, l'asfalto nuovo. Sarà importante valutare il nostro livello ...

MotoGp 2018 - GP Argentina - Jorge Lorenzo a Sky Sport : 'Io e Marquez i migliori' : Mentalità vincente Le difficoltà di inizio stagione non preoccupano Lorenzo: "Tutti hanno problemi, tutto il mondo ne ha. Quello che conta più di tutto è la mentalità con cui si affrontano". "La moto ...

MotoGp - In Argentina tutti pazzi per Valentino Rossi - il Dottore come una rockstar : 'mi baciavano le mani' [VIDEO] : Valentino Rossi star indiscussa in Argentina: il Dottore accolto in maniera calorosissima all'aeroporto ieri sera E' ufficialmente iniziata la settimana del secondo appuntamento della stagione 2018 di ...

MotoGp Argentina - Marquez : «Possiamo puntare a fare un buon risultato» : TERMAS DE RIO HONDO - Marc Marquez è sicuramente tra i candidati per la vittoria nella gara di domenica. Il pilota spagnolo della Honda in conferenza stampa è tornato a parlare del finale della gara ...