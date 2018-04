Morto Isao Takahata | papà di Lupin III | Heidi e Anna dai capelli rossi

È Morto Isao Takahata - il co-fondatore dello Studio Ghibli. Fu direttore artistico di "Heidi" : Il co-fondatore dello Studio di animazione giapponese Studio Ghibli, Isao Takahata , nonché direttore artistico del celebre cartone animato 'Heidi, la ragazza delle Alpi", è morto a Tokyo all'età di 82 anni.Autore e produttore di numerosi film di respiro internazionale, Takahata era noto in Giappone per aver fondato nel 1985, assieme al multi-premio Oscar Hayao Miyazaki, lo Studio Ghibli, attraverso il quale ha diretto e ...

