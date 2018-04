Morte operai | Stumpo | Dalla parte del lavoro e della sicurezza

Livorno - ci sarebbero dieci indagati per Morte di due operai : Si tratterebbe di esponenti dei vertici dell'azienda della quale le vittime erano dipendenti e della società proprietaria dell'area dove è avvenuta la deflagrazione. L'ipotesi di reato omicidio ...

Esplosione a Livorno - 10 indagati per la Morte dei due operai : La Procura di Livorno ha iscritto dieci persone nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta sull'Esplosione al porto di un serbatoio di acetato di etile in cui hanno perso la vita due operai. L'ipotesi di reato è di omicidio colposo plurimo: tra gli indagati ci sarebbero i vertici della Labromare e dei Depositi costieri Neri. Le autopsie sui corpi del 25enne Lorenzo Mazzoni e del 52enne Nunzio Viola saranno effettuate nei prossimi ...

Porto di Livorno : sciopero dopo Morte dei due operai : Nunzio Viola, 53 anni e Lorenzo Mazzoni, 25 anni, stavano terminando le operazioni di svuotamento di un serbatoio che conteneva acetato di etile, liquido infiammabile utilizzato come solvente -

Bologna - operaio muore folgorato sulla linea elettrica ferroviaria/ Terza Morte sul lavoro in due giorni : Un operaio di 56 anni di origine napoletana è morto folgorato stanotte da una scarica elettrica mentre faceva manutenzione alla linea ferroviaria alla periferia di Bologna(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 15:38:00 GMT)

Scrisse "un terrone in meno" su Facebook per la Morte di un siciliano : operaio torinese condannato : Un operaio di 42 anni di Settimo torinese ha patteggiato una condanna a 1000 euro oltre spese processuali a Siracusa per aver scritto su Facebook , con un falso profilo, "Sono felicissimo un terrone in meno da mantenere" riferendosi alla morte di Stefano Pulvirenti, 17 anni, siracusano, deceduto in un incidente stradale dopo 23 giorni di agonia nel novembre 2015. "Quando vedo queste immagini - aveva ancora scritto l'operaio - e so che nella ...

Tre indagati per la Morte dell'operaio schiacciato dall'ascensore : SAN GIUSEPPE VESUVIANO - Ci sono tre indagati per la tragedia in cui ha perso la vita, un giovane operaio di Somma Vesuviana schiacciato ieri dall'ascensore che stava riparando in un condominio di via ...

Treviso - operaio intrappolato nella trafilatrice : Morte al lavoro in azienda del legno : Infortunio mortale all'interno della Ditta Zanutta a Dosson di Casier , nel trevigiano, in via Al Bigonzo. Daniele Zamuner di Quarto d'Altino , operaio di 54 anni durante l'esecuzione di lavori ad una ...