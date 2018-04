Morte Denis Bergamini | c' è un terzo indagato E' il marito dell' ex fidanzata | il

Italiano in carcere in Thailandia : "Torturato - rischia la pena di Morte". L'incubo di Denis - rinchiuso dal 2011 : Denis Cavatassi, l'imprenditore di Tortoreto (Teramo) arrestato in Thailandia nel marzo del 2011 con l'accusa di essere il mandante dell'omicidio del suo socio in affari, Luciano Butti,...

Thailandia - italiano si proclama innocente ma viene condannato a Morte. Al Senato conferenza stampa su Denis Cavatassi : È stato arrestato nel 2011 con l’accusa di essere il mandante dell’omicidio del suo socio in affari Luciano Butti a Phuket. E per questo è stato condannato a morte dalla suprema corte thailandese, nonostante lui si sia sempre proclamato innocente. La vicenda giudiziaria di Denis Cavatassi, 50 anni di Tortoreto (Teramo), è al centro della conferenza stampa che si terrà martedì 6 febbraio alla sala Nassirya del Senato alle ore 12, alla ...