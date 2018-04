Morta sotto il treno a 15 anni | commenti vergognosi su Facebook

Torino - 15enne Morta sotto il treno : lo zaino non si è impigliato - non si esclude il suicidio : Non si esclude il gesto volontario tra le ipotesi sull'incidente di questa mattina, a Torino, alla stazione di Porta Susa, dove una studentessa di quindici anni è morta sotto al treno regionale 2005 ...