Morbillo | tra gennaio e febbraio in Italia 411 casi e 2 decessi

Catania : bambino di 10 mesi muore di Morbillo . Malattia contratta da persone non vaccinate : Il piccolo è deceduto a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni respiratorie e cardiocircolatorie. Secondo il direttore del reparto di rianimazione dell’ospedale Garibaldi-Centro di Catania il bimbo ha contratto la Malattia da individui non vaccinati.Continua a leggere

Vaccini - Campania : superati i target 95% per l’esavalente e 92% per il tetravalente e Morbillo : Sulle vaccinazioni la Campania “ha raggiunto negli ultimi mesi i target di adempimento ministeriale, superando il 95% di copertura vaccinale per la esavalente, e oltre il 92% per la copertura vaccinale del tetravalente e morbillo, recuperando un gap storico della regione”. Così in una nota la Regione Campania, certificando il raggiungimento dell’obiettivo “dell’effetto gregge”. La Regione, ricorda la nota, ...