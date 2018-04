Morbillo | Lorenzin | “L’immunità di gregge è l’unica arma” 

Lorenzin : «Morbillo - dati in crescita. A gennaio 164 casi e due morti» | : La quasi totalità delle persone colpite non erano vaccinate. L’Italia è al secondo posto nell’Ue (dopo la Romania) per incidenza di casi

Lorenzin : «Morbillo - dati in crescita : La quasi totalità delle persone colpite non erano vaccinate. L’Italia è al secondo posto nell’Ue (dopo la Romania) per incidenza di casi

Vaccini - il ritorno del Morbillo in Italia | Lorenzin : “A gennaio 164 casi e due decessi” : Vaccini, il ritorno del morbillo in Italia | Lorenzin: “A gennaio 164 casi e due decessi” “Purtroppo i dati non sono buoni. Questo ci fa capire come le battaglie per la sicurezza richiedono tempo”, ha aggiunto il ministro della Salute riguardo alla recrudescenza del morbillo che ha colpito l’Italia dopo le campagne mediatiche dei No […] L'articolo Vaccini, il ritorno del morbillo in Italia | Lorenzin: ...

Allarme Morbillo - Lorenzin : A gennaio 164 casi e due morti : "A gennaio 2018 si sono registrati in Italia 164 casi di morbillo e due morti". Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin che ha precisato che i due decessi hanno riguardato pazienti adulti, di 38 e 41 anni, non vaccinati, per grave insufficienza respiratoria.Per queste 164 persone "abbiamo avuto una serie di ricoveri molto importanti. Non fatevi abbindolare da personaggi che stanno cavalcando ...

Allarme Morbillo - 164 casi e 2 morti/ Min. Lorenzin : "vaccinatevi - non fatevi abbindolare dai no-Vax" : Allarme morbillo, 164 casi e 2 morti: l'appello del Ministro della Salute Lorenzin "non fatevi abbindolare dai No-Vax, fondamentale vaccinarsi'.

Allarme Morbillo - 164 casi e 2 morti/ Min. Lorenzin : “vaccinatevi - non fatevi abbindolare dai no-Vax” : Allarme morbillo, 164 casi e 2 morti: l'appello del Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin “non fatevi abbindolare dai No-Vax, è fondamentale vaccinarsi”. Dati e rischi(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 10:25:00 GMT)

Morbillo - Lorenzin : due morti a gennaio : 10.31 A gennaio 2018 si sono registrati in Italia 164 casi di Morbillo e due morti, una persona di 41 anni e una di 38,per grave insufficienza repiratoria" I nuovi dati sono stati resi noti dal ministro della Salute Lorenzin, intervenuta alla trasmissione Uno Mattina. Tra questti 164 casi, ha detto, ci sono stati molti ricoveri per complicanze polmonari.

Salute - ministro Lorenzin : 2 morti e 164 casi di Morbillo a gennaio : Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, intervenuta oggi a Unomattina, ha reso noto che a gennaio in Italia sono stati 164 i casi di morbillo registrati, con due morti: “Gli ultimi dati di gennaio 2018 ci dicono che ci sono stati 164 casi di morbillo e purtroppo due persone sono decedute per insufficienza respiratoria“. Per queste 164 persone “abbiamo avuto una serie di ricoveri molto importanti. Non fatevi abbindolare da ...

Morbillo - a gennaio 164 casi e due morti. Lorenzin : "Vaccino unica arma - non fatevi abbindolare" : 164 casi di Morbillo e due morti: sono i nuovi dati resi noti dal ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, che è intervenuta questa mattina alla trasmissione di Raiuno Uno Mattina....

A gennaio 164 casi di Morbillo e 2 morti. Lorenzin : "Non fatevi abbindolare - vaccinatevi" : Sono stati 164 i casi di morbillo registrati a gennaio nel nostro Paese, con due morti. Lo afferma il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, intervenuta oggi a Unomattina. I due decessi hanno riguardato pazienti adulti, uno di 38 e uno di 41 anni; a causare la morte è stata un'insufficienza respiratoria."Gli ultimi dati di gennaio 2018 - ha detto il ministro - ci dicono che ci sono stati 164 casi di morbillo e purtroppo due persone ...