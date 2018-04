Morbillo | bimbo di 10 mesi morto a Catania

meteoweb.eu

(Di venerdì 6 aprile 2018), 6 apr. (Adnkronos) – Un bambino di 10in un ospedale catanese per complicanze legate al. Era stato ricoverato ad Acireale, trasferito da due giorni nel nosocomio del capoluogo etneo per l’aggravarsi delle condizioni respiratorie e cardiocircolatorie. Il bambino, deceduto alle 10:15, era ricoverato nel reparto di pediatria dell’ospedale di Acireale perché affetto daquando, nel pomeriggio di due giorni fa, le condizioni respiratorie e cardiocircolatorie si erano aggravate tanto da richiedere la necessità di un ricovero in Rianimazione. Ilgià sofferente per un difetto cardiaco era stato ricoverato dal 3 al 16 marzo scorsi per una broncopolmonite e bronchiolite in presenza di un virus respiratorio sinciziale e da dove era stato dimesso, migliorato, con programmato un controllo a distanza di 10 giorni. L'articolo, ...