Morbillo | bambino di 10 mesi morto a Catania per complicanze

Catania - bambino di 10 mesi morto per il Morbillo. “Troppo piccolo per vaccino. Per questo facendoli si protegge la comunità” : Un’altra morte per morbillo a Catania. A poco più di una settimana da Maria Concetta Messina, ragazza di 25 anni, un bambino di 10 mesi è morto stamattina all’ospedale Garibaldi della città siciliana per complicanze legate alla malattia infettiva. Il piccolo era stato ricoverato ad Acireale e poi trasferito da due giorni a Catania per l’aggravarsi delle condizioni respiratorie e cardiocircolatorie. “Il paziente non era nell’età ...

