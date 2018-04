Montalto di Castro verso la rinascita

In arrivo il decreto che individua le aree idonee per un deposito di scorie nucleari in Italia. Caci e la comunità di Montalto di Castro ... : La Basilicata "non è disponibile ad accogliere un'area potenzialmente idonea ad ospitare il deposito di scorie nucleari: l'economia agricola e turistica del nostro territorio Capitale della cultura ...

VITERBO ESPLOSIONE IN APPARTAMENTO A Montalto DI CASTRO/ Ultime notizie - morto 26enne : compagna in fin di vita : VITERBO ESPLOSIONE in APPARTAMENTO a MONTALTO di CASTRO: un ragazzo di 26 anni è morto, mentre la sua compagna è stata trasportata in ospedale d'urgenza. Ipotesi fuga di gas.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 11:48:00 GMT)

Montalto di Castro. Esplosione a Torre di Maremma morto un ventenne : Un egiziano nato a Roma è morto in un’Esplosione avvenuta a Montalto di Castro. Ferita in modo grave la compagna. La

Montalto di Castro - Viterbo. Appartamento esplode nella notte : morto giovane romano - grave la fidanzata 24enne : Un morto e un ferito grave. È il bilancio di una esplosione avvenuta in un Appartamento nel comprensorio turistico Torre di Maremma, a Montalto di Castro, in provincia di Viterbo. Un ragazzo...

Stanotte c’è stata un’esplosione in un palazzo a Montalto di Castro (Viterbo) : una persona è morta - un’altra è gravemente ferita : Stanotte c’è stata un’esplosione in un palazzo a Montalto di Castro (Viterbo): un uomo di 26 anni è morto, la sua compagna di 24 anni è stata gravemente ferita. L’esplosione aveva anche provocato un incendio, poi spento dai vigili del The post Stanotte c’è stata un’esplosione in un palazzo a Montalto di Castro (Viterbo): una persona è morta, un’altra è gravemente ferita appeared first on Il Post.

Montalto di Castro - esplode un appartamento : muore giovane romano - grave la fidanzata : Un morto e un ferito grave. È il bilancio di una esplosione avvenuta in un appartamento nel comprensorio turistico Torre di Maremma, a Montalto di Castro, in provincia di Viterbo. Un ragazzo...