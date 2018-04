Minoranza Pd all' attacco | ' Renzi lasci lavorare Martina o ritiri le dimissioni'

Ribaltato il Risultato delle Comunali all'Aquila - il Sindaco Biondi è Minoranza per 2 Voti : L'Aquila - Anatra zoppa, concluso il riconteggio del seggio di Arischia (Aq): il centrosinistra avrebbe superato il 50%+1 dei Voti validi per 2 Voti. Il 9 maggio l'ultima parola spetta al Tar: maggioranza di centrodestra a rischio. (in aggiornamento) leggi tutto

Pd Capigruppo Camera e Senato/ Eletti Marcucci e Delrio : non mancano le polemiche - ma non dalla Minoranza... : Forza Italia Capigruppo Camera e Senato: Maria Stella Gelmini e Anna Maria Bernini prendono il posto di Renato Brunetta e Paolo Romani. Quest'ultimo dice:"Io sconfitto? Sono Araba Fenice..."(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 21:59:00 GMT)

Ultimatum Pd alla Minoranza - Cdx verso convergenza - SP accelera ancora : Per questo Cardini e i suoi stanno studiando la possibilità che l'incontro si tenga in diretta streaming, per partecipare alla città chi vuole veramente fare. " Ben venga se saremo tutti " chiude " ...

Pd - Minoranza Dem : 'No all'Aventino ma non consegniamo il paese alla destra' : Si apre il dibattito interno al partito dopo la sconfitta elettorale e le dimissioni di Renzi. La sinistra dem al Nazareno sollecita una leadership collegiale -

Governo - Di Maio a caccia di alleati ma Renzi stoppa la Minoranza del Pd : «Siamo aperti al confronto con tutte le forze politiche, a partire dall'individuazione delle figure di garanzia per le due Presidenze delle Camere»: nella sua prima dichiarazione...

Un'economia guidata dalla leadership della Minoranza : In maniera graduale ma persistente, due caratteristiche della manifattura italiana stanno assumendo una cifra strutturale: l'inutilità del dato medio nella misurazione dell'andamento del nostro ...

Leggi razziali - l’amnesia collettiva degli italiani “brava gente”. Galli Della Loggia : “Neofascisti? Minoranza di folli”. Gentile : “No - segno di crisi della democrazia” : A 80 anni dalle Leggi razziali, stiamo celebrando una rimozione collettiva, “uno stacco psicologico e storico”, come lo definisce l’editorialista Ernesto Galli della Loggia, un “falso storico”, per lo storico Emilio Gentile, che ha portato gli italiani a credere di aver “subito” la dittatura, e, per questo, di non avere colpe. Mentre, invece, furono in molti a beneficiare dell’espulsione degli ebrei dai posti di lavoro. Il risultato? A suon di ...

Pd - liste approvate all'alba (e senza la Minoranza) : E' durata fino alle 4 del mattino la Direzione del Pd chiamata a votare le liste elettorali. 'Una delle esperienze peggiori, una delle esperienze più devastanti dal punto di vista personale', ha ...

Voto - Minoranza Pd insoddisfatta tratta con Renzi : direzione rinviata alle 22.30 : Non c'è ancora l'accordo tra Matteo Renzi e la minoranza Pd sulle candidature alle elezioni politiche . Le riunioni con Andrea Orlando e Michele Emiliano sono iniziate dopo l'una di notte e fino alle ...

Voto - Minoranza Pd insoddisfatta tratta con Renzi : direzione rinviata alle 20 : Non c'è ancora l'accordo tra Matteo Renzi e la minoranza Pd sulle candidature alle elezioni politiche . Le riunioni con Andrea Orlando e Michele Emiliano sono iniziate dopo l'una di notte e fino alle ...