Milano - rogo in capannone e cede il tetto : morto un pompiere :

Milano - rogo in un capannone : vigile del fuoco muore per il crollo del tetto : Un vigile del fuoco è morto schiacciato dal crollo del tetto di un capannone di una ditta di detersivi a San Donato Milanese, nell'hinterland del capoluogo lombardo, in cui era scoppiato un incendio ...

Milano - crolla il tetto di un capannone durante un rogo : muore vigile del fuoco : Un vigile del fuoco è morto schiacciato dal crollo del tetto di un capannone di una ditta di detersivi e prodotti per le pulizie, la Rykem, che si trova a San Donato Milanese. Nella sede dell’azienda in serata era scoppiato un incendio poco dopo le 21, ma il crollo è avvenuto intorno alle 23. Inutili i tentativi di soccorso dei suoi colleghi: il pompiere è morto sotto le macerie. Le cause del crollo sono ancora in via di accertamento: sul ...

Milano : blitz al boschetto della droga di Rogoredo : Milano, 27 mar. (AdnKronos) - I carabinieri della Compagnia Porta Monforte, con il supporto della Polizia locale di Milano, hanno eseguito dei controlli nell'area verde di Rogoredo, nota come il boschetto della droga, tra via Sant'Arialdo e il parco Cassinis. Durante l’attività, svolta dalle ore 8 a

Milano - raffica di ispezioni e arresti : cento blitz da San Siro a Rogoredo : Nella tarda serata di un paio di giorni fa, la Volante «Mecenate» entra in un bar di piazza Angilberto per un controllo. Trova 14 uomini, tre sono pregiudicati. In pochi minuti, l'informazione risale ...

Incendio cartiera Cologno Monzese/ Milano - video : rogo doloso spaventa Barbara D’Urso. “Amianto nei limiti” : Cologno Monzese, Incendio doloso in una cartiera: video Vigili del Fuoco vicino a Milano, azienda stoccaggio carta Alfa Maceri in fiamme vicino a Mediaset. Ultime notizie e aggiornamenti(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 13:50:00 GMT)

COLOGNO MONZESE - INCENDIO CARTIERA/ Video - Milano : “rogo doloso” e allerta amianto vicino a Mediaset : COLOGNO MONZESE, vasto INCENDIO in una CARTIERA: Video Vigili del Fuoco vicino a Milano, maxi rogo doloso nell'azienda di stoccaggio carta vicino a Mediaset. Ultime notizie e aggiornamenti(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 12:55:00 GMT)

Milano - vasto incendio in cartiera a Cologno Monzese : rogo sotto controllo - verifiche sulla presenza di amianto : sotto controllo l’incendio scoppiato in una cartiera a Cologno Monzese (Milano). “Stiamo verificando fisicamente la composizione dei materiali del tetto: al momento c’è il sospetto che parte del tetto fosse in amianto ma non è assolutamente detto che sia stato coinvolto nell’incendio. Comunque le prime analisi dei fumi escludono pericoli per la salute pubblica,” ha spiegato un dirigente dei Vigili del fuoco del ...

COLOGNO MONZESE - INCENDIO IN UNA CARTIERA/ Video Milano - esplosione e maxi rogo : evacuate palazzine : COLOGNO MONZESE, vasto INCENDIO in una CARTIERA: Video Vigili del Fuoco vicino a Milano, esplosione udita e maxi rogo nell'azienda di stoccaggio carta. Ultime notizie e aggiornamenti(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 10:07:00 GMT)

Milano - rogo in un palazzo di 14 piani : evacuati inquilini | Foto | Video : Milano, rogo in un palazzo di 14 piani: evacuati inquilini | Foto | Video Quattro persone sono state portate in codice giallo all’ospedale Sacco e in altri nosocomi milanesi Continua a leggere L'articolo Milano, rogo in un palazzo di 14 piani: evacuati inquilini | Foto | Video sembra essere il primo su NewsGo.

Milano - rogo in appartamento : a fuoco palazzo di 14 piani : Un incendio è scoppiato in un appartamento di un palazzo in via Quarenghi 37, a Milano. Il rogo è divampato questo pomeriggio, si ipotizza al quarto piano, e ha coinvolto l'intero stabile di 14 piani. ...

Milano - rogo in un palazzo di 14 piani : inquilini intossicati : Incendio in un appartamento di un palazzo in via Quarenghi 37, a Milano. Il rogo, molto imponente, è divampato nel pomeriggio, si ipotizza al quarto piano, e ha coinvolto l'intero stabile di 14 piani. ...

Milano - rogo in un palazzo di 14 piani : evacuati inquilini | Foto | Video : Milano, rogo in un palazzo di 14 piani: evacuati inquilini | Foto | Video Milano, rogo in un palazzo di 14 piani: evacuati inquilini | Foto | Video Continua a leggere L'articolo Milano, rogo in un palazzo di 14 piani: evacuati inquilini | Foto | Video sembra essere il primo su NewsGo.

Rogo palazzo 14 piani Milano - evacuati : 17.24 Un Rogo è diampato in un palazzo di 14 piani a Milano. L'incendio è scoppiato per ragioni ancora non note al quarto piano di uno stabile in via Quarenghi. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco. Mobilitati diversi mezzi del 118. Al momento non si sa se vi siano feriti, intossicati o quante siano le persone evacuate.