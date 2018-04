Milano | in fondo non c’è nulla di male se dei ragazzi disabili faticano per andare a

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 aprile 2018) È di ieri la notizia che in una scuola dialcunisiano rimasti chiusi in classe con l’ascensore rotto: la riporta il Corriere della Sera in un articolo di Elisabetta Andreis. A chi può interessare il fatto che – tutti i giorni – a, la metropoli più europea d’Italia, moltisiano costretti a estenuanti e umilianti condizioni per frequentare la scuola? Nel nostro Paese evidentemente basta che un ascensore in una scuola si rompa – e che per la sua riparazione sia necessario un intervento più appropriato – per mall’aria la possibilità di frequentare l’istituto per un disabile motorio. La storia a cui faccio riferimento è anche, come tante vicende che riguardano i nostri giovani studenti, una bella pagina di solidarietà . Quelli che dovrebbero fare la loro parte, non per motivi filantropici ...