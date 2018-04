Milano | crollo palazzina a Rescaldina | dopo una settimana trovato cane ancora vivo

Milano : Santanché su crollo Rescaldina - più attenzione su sicurezza : Milano, 31 mar. (AdnKronos) - "Sono vicino alle persone ferite nel crollo della palazzina avvenuta questa mattina a Rescaldina in provincia di Milano. Tra questi anche dei bambini ma per fortuna nessuna vittima. Saranno da valutare le cause dell’accaduto, ma intanto, trattandosi di fatti in Italia a

Milano : Rescaldina - due le famiglie coinvolte nel crollo : Milano, 31 mar. (AdnKronos) – Sono due, a quanto si apprende, i nuclei familiari coinvolti nel crollo di una palazzina in via Brianza a Rescaldina, comune in provincia di Milano. I vigili del fuoco, intervenuti per mettere in salvo le persone coinvolte dal crollo probabilmente dovuto a una fuga di gas, escludono la presenza di altre persone sotto le macerie. L’intervento di recupero è durato poco meno di tre ore, ora i tecnici sono a ...

Milano : Rescaldina - due le famiglie coinvolte nel crollo : Milano, 31 mar. (AdnKronos) - Sono due, a quanto si apprende, i nuclei familiari coinvolti nel crollo di una palazzina in via Brianza a Rescaldina, comune in provincia di Milano. I vigili del fuoco, intervenuti per mettere in salvo le persone coinvolte dal crollo probabilmente dovuto a una fuga di g

Milano - crollo palazzina : tutti salvi : 10.20 Sono state tratte tutte in salvo le persone coinvolte nel crollo della palazzina di Rescaldina, nel Milanese. Lo hanno confermato i Carabinieri, che insieme ai Vigili del fuoco sono accorsi sul posto. Delle nove persone estratte vive, nessuna sarebbe in pericolo di vita. I feriti, 4 bambini e 5 adulti, sono stati trasportati negli ospedali di Legnano (Milano), Castellanza (Varese), e al Niguarda di Milano. I più gravi sono due coniugi ...