Milano | Cisl primo sindacato in Atm Cgil-Uil polemica sul sistema di voto | Usb

milano.corriere

: FIALS ASST Nord Milano Colleghi/e ci vediamo venerdì in assemblea per esprimere il nostro dissenso contro Cgil-cis… - IcpDe86 : FIALS ASST Nord Milano Colleghi/e ci vediamo venerdì in assemblea per esprimere il nostro dissenso contro Cgil-cis… - PRC_Milano : RT @B612Nadia: Il 28 febbraio Cgil, Cisl, Uil e Confindustria hanno definito una ipotesi di accordo dal titolo “Contenuti e indirizzi delle… - cisl_bari : RT @FurlanAnnamaria: La @CislNazionale è al fianco della @FitCisl e dei nostri delegati nelle elezioni per le Rsu all’Atm di Milano. Partec… -

(Di venerdì 6 aprile 2018) Secondi, dopo la, per numero di preferenze ricevute, ma solo terzi, per numero di delegati sindacali eletti. Il paradosso, che riguarda la Uil, spicca dai risultati delle elezioni per il rinnovo ...