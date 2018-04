Milano - blitz contro il fortino della droga di Via Padova : Tante forze dell'ordine, tra cui Carabinieri, Polizia, Polizia locale, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco, stamani all'alba hanno effettuato un blitz nella famosa Via Padova di Milano, conosciuta con il nome di "fortino della droga" quartiere che per anni è stato il degrado di Milano con droga, prostituzione e altre faccende legate al mondo dell'illegalità. Operazione "ripristino dell'ordine". Dalle 5 di stamani le forze dell'ordine hanno ...

Milano - blitz nel “fortino della droga” di via Cavezzali : sgomberato il residence. Controlli antiterrorismo negativi : Uno spiegamento di 700 uomini, 180 appartamenti controllati e 70 persone accompagnate in questura. blitz all’alba nel residence di via Cavezzali 11, a Milano, un palazzo di 8 piani nei pressi di via Padova ritenuto il “fortino della droga” e più volte al centro di fenomeni di microcriminalità. Lo sgombero è iniziato intorno alle 6 di questa mattina: polizia, carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco hanno ...

Milano - blitz all'alba in via Padova : sgomberato il "fortino della droga" : Controlli in un centinaio di appartamenti della palazzina di via Cavezzali, abitata prevalentemente da abusivi

Blitz all'istituto pedagogico della Resistenza a Milano : vetri rotti e porte divelte : Blitz nella notte a Milano all'istituto pedagogico della Resistenza. Questa mattina sono stati ritrovati alcuni vetri rotti delle finestre dell'istituto, porte divelte e doumenti buttati in aria. A denunciare l'episodio è stato proprio l'istituto con un messaggio sulla sua pagina Facebook: "È successo di nuovo. Abbiamo trovato la nostra sede devastata, di nuovo. Non sappiamo a opera di chi... Si fa per dire. Ma certe sono le migliaia di euro di ...

Milano - blitz contro l'istituto pedagogico della Resistenza : porte e finestre rotte - archivi devastati : La denuncia su Facebook. Fiano: "Prima il circolo Pd della Barona, poi la rievocazione nazista a Cologno. Stanno rialzando la testa"

25 Aprile - blitz contro l'istituto pedagogico della Resistenza di Milano : porte e finestre rotte - archivi devastati : La denuncia su Facebook. Fiano: "Prima il circolo Pd della Barona, poi la rievocazione nazista a Cologno. Stanno rialzando la testa"

Milano : blitz al boschetto della droga di Rogoredo : Milano, 27 mar. (AdnKronos) - I carabinieri della Compagnia Porta Monforte, con il supporto della Polizia locale di Milano, hanno eseguito dei controlli nell'area verde di Rogoredo, nota come il boschetto della droga, tra via Sant'Arialdo e il parco Cassinis. Durante l’attività, svolta dalle ore 8 a

Inter - blitz di Sabatini a Milano : c'è il sì finale di de Vrij - piace un baby portiere : Un blitz inatteso in un periodo apparentemente calmo per il mercato italiano e in cui direttori sportivi e osservatori sono sparpagliati in tutto il mondo al seguito di nazionali e amichevoli. Il responsabile dell'area tecnica di Suning , Walter Sabatini è invece arrivato a Milano nella giornata di mercoledì per sbloccare definitivamente una delle ...

Milano - raffica di ispezioni e arresti : cento blitz da San Siro a Rogoredo : Nella tarda serata di un paio di giorni fa, la Volante «Mecenate» entra in un bar di piazza Angilberto per un controllo. Trova 14 uomini, tre sono pregiudicati. In pochi minuti, l'informazione risale ...

Blitz della polizia a Barriera di Milano : espulsi dieci stranieri : I controlli erano scattati ieri, giovedì, quando cinquanta poliziotti hanno raggiunto le strade del quartiere Barriera di Milano. Un cittadino senegalese è stato arrestato dopo essere stato visto ...

Blitz antifascista a Milano - la polizia sgombra gli studenti : Roma, 24 feb. , askanews, Una trentina di studenti sono saliti questa mattina sul monumento di piazza Cairoli, nel centro di Milano, dove nel pomeriggio è previsto un comizio elettorale di CasaPound, ...

Cortei Milano - blitz degli studenti in largo Cairoli contro CasaPound : sgomberati dalla polizia : Centro blindato in vista delle manifestazioni. Salvini in Duomo, Meloni, CasaPound e sit-in antagonista. Già in mattinata momenti di tensione in largo Cairoli in vista del comizio elettorale del movimento di estrema destra. Contusi alcuni studenti