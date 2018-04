Milano | arrestati da carabinieri rapinatori di una sala scommesse 2

Milano : arrestati da carabinieri rapinatori di una sala scommesse : Milano, 6 apr. (AdnKronos) - I carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Milano nei confronti di due italiani di 28 e 35 anni, già noti alla Giustizia, ritenuti responsabili di rapina a mano ar

Appalto rifiuti da 350 milioni - arrestati 6 funzionari e imprenditori a Catania - Roma e Milano : Un Appalto da 350 milioni di euro per la gestione triennale dei rifiuti a Catania è al centro del sistema di corruzione scoperto dalla Direzione investigativa antimafia di Catania, che sta eseguendo misure cautelari nei confronti di sei persone, tra imprenditori di funzionari pubblici del Comune e imprenditori attivi nel settore Ecologia e Ambiente. Si tratta di quattro funzionari e dirigenti del settore Ecologia e della Ragioneria generale del ...

Truffe agli anziani - arrestati a Milano 5 trasfertisti napoletani : Milano , askanews, - Telefonavano ad anziani presentandosi come avvocati o qualche volta un maresciallo dei carabinieri per convincere le vittime a pagare i soldi necessari per aiutare un loro parente ...

Milano - svaligiarono una gioielleria in via Foppa : arrestati i 5 responsabili : Erano entrati in una gioielleria in via Foppa, a Milano, lo scorso 14 luglio, sfondando la porta e la vetrina e avevano sottratto 40mila euro in preziosi e 6mila in contanti. Per questo motivo 5 ...

Milano - arrestati padre e figlio egiziani per terrorismo. “Il minore era integrato. Per questo lo chiamavano ‘cane'” : Era un “cane”, viveva nel “peccato” perché frequentava una donna italiana, “una sporca”. Nell’estate di due anni fa, Sayed Fayek Shebl Ahmed, ex mujaheddin combattente in Bosnia, parlava così di suo figlio Hamza. Il minore, l’impuro, la “pecora nera” della famiglia perché in guerra non voleva andarci. Mentre il grande Saged Sayed era bravo, l’orgoglio di famiglia perché si era ...

