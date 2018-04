Milan | per Suso e Donnarumma futuro incerto

Basket - 25a giornata SerieA 2018 : Milano ospita Torino - impegni in trasferta per Venezia e Brescia : La venticinquesima giornata della SerieA di Basket si apre sabato con l’anticipo che mette di fronte la Virtus Bologna e la Red October Cantù. Uno scontro diretto per i playoff con Gentile e compagni che hanno la possibilità di allungare in maniera decisiva sui brianzoli. Bologna è attualmente al quinto posto e con una vittoria potrebbe anche cominciare a mirare al quarto occupato da Avellino, mentre per Cantù è davvero una sfida ...

Milano. Oltre alle barriere per parlare di autismo : La Società Cooperativa Sociale “Lo Scrigno” Onlus, con il patrocinio del Municipio 5 di Milano, presenta il progetto “Centro Delfino”.

Milano : sgombero via Cavezzali - 202 persone controllate - 43 indagati : Milano, 5 apr. (AdnKronos) - E' di 202 persone controllate il bilancio dello sgombero condotto dalla polizia di Milano nell'immobile di via Cavezzali 11, noto come il 'fortino della droga'. Complessivamente sono state 71 le persone di varie nazionalità, tra cui un minore, accompagnate in questura pe

Milano : sgombero via Cavezzali - 202 persone controllate - 43 indagati : Milano, 5 apr. (AdnKronos) – E’ di 202 persone controllate il bilancio dello sgombero condotto dalla polizia di Milano nell’immobile di via Cavezzali 11, noto come il ‘fortino della droga’. Complessivamente sono state 71 le persone di varie nazionalità, tra cui un minore, accompagnate in questura per accertamenti; due gli appartamenti sottoposti a sequestro preventivo; 98 invece gli appartamenti, occupati ...

Milano : sgombero via Cavezzali - 202 persone controllate - 43 indagati : Milano, 5 apr. (AdnKronos) – E’ di 202 persone controllate il bilancio dello sgombero condotto dalla polizia di Milano nell’immobile di via Cavezzali 11, noto come il ‘fortino della droga’. Complessivamente sono state 71 le persone di varie nazionalità, tra cui un minore, accompagnate in questura per accertamenti; due gli appartamenti sottoposti a sequestro preventivo; 98 invece gli appartamenti, occupati ...

Auxilium ha acquisito Physioclinic centro polivalente di Milano per riabilitazione e wellness : ... acquise ndo un centro coordinato e diretto da un team di medici accreditati a livello internazionale, specializzati in medicina dello sport, scienze dell'alimentazione, e nel recupero post ...

Milano - il manager morto in Turchia per un fendente dietro alla testa : Alessandro Fiori, il manager di 33 anni di Soncino , Cremona, , partito il 12 marzo per Istanbul dove aveva programmato di restare un paio di giorni e trovato cadavere lo scorso 28 marzo , potrebbe ...

Gattuso : “speriamo di riportare presto il Milan in alto” : “Speriamo di riportare presto in alto il Milan”. Queste le prima parole dell’allenatore del Milan Rino Gattuso dopo la firma sul rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2021. “Ringrazio per l’opportunità -aggiunge il tecnico rossonero in diretta sull’account Facebook del Milan-. Senza Fassone e Mirabelli non sarei qui, mi è stata data questa occasione e sono contento di allenare una squadra gloriosa come il ...

L’Uefa chiama Inter e Milan : le Milanesi a Nyon per il FPF : I vertici delle Milanesi nelle prossime settimane voleranno in Svizzera per incontrarsi con la federcalcio europea L'articolo L’Uefa chiama Inter e Milan: le Milanesi a Nyon per il FPF è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milano - prete a processo per pedofilia - un teste : 'Il ragazzino era paralizzato per gli abusi' : 'Il ragazzo mi ha raccontato che, quando erano sdraiati nel letto, il prete iniziò a toccarlo e lui fece finta di dormire, era bloccato, paralizzato'. A parlare è uno psichiatra dell'ospedale San ...

Milan - GATTUSO RINNOVO 2021 / "Grazie per la fiducia - senza Fassone e Mirabelli non sarei qui" : MILAN, GATTUSO: il tecnico rossonero ammette che l'Inter è stata superiore nel derby di ieri, ma continua a sognare la Champions League. Intanto ancora voci sul suo RINNOVO di contratto.(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 18:44:00 GMT)

Milan - CONTI OPERATO/ Intervento perfettamente riuscito - torna tra 5-6 mesi : MILAN, CONTI OPERATO: il terzino ex Atalanta tornerà in campo nella prossima stagione dopo il nuovo Intervento al ginocchio, ma non si perde d'animo e CONTInua a lottare.(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 18:41:00 GMT)

Milano - capitale dell'architettura per 5 giorni : ... un focus su fotografia, scienza e architettura a cura di Paolo Rosselli, e ancora il padiglione e-flux Teatrino, progettato da Matteo Ghidoni - Salottobuono per e-flux Architecture e realizzato ...

Milan - il triste retroscena di Gattuso : “ecco perchè non ha giocato André Silva” : Il Milan è reduce dal pareggio nel derby contro l’Inter, occasione sprecata per rientrare in corsa per la Champions League. Non ha preso parte al match l’attaccante Andrè Silva, ecco il triste retroscena di Gattuso: “Non ho pensato alle due punte oggi, perché subire un’altra sconfitta sarebbe stato a livello mentale. Ho pensato solo al bene della squadra. Oggi è morto il nonno di André Silva, quindi non mi sembrava il caso di ...