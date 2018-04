Milan | Gigio e Suso | futuro incerto Kalinic pretende garanzie

Milan - crolla il prezzo di Gigio Donnarumma : spunta il rivale Allison : Le condizioni sono cambiate rispetto all'anno scorso e adesso sia Mino Raiola che il Milan sono favorevoli alla partenza di Gigio Donnarumma . Se in prima battuta era stato il club a insistere perché ...

GIGIO DONNARUMMA/ Contestazione dei tifosi alle spalle ma futuro incerto al Milan (E poi c'è Cattelan) : GIGIO DONNARUMMA a E poi c'è Cattelan: il portiere del Milan sarà ospite nel programma condotto da Alessandro Cattelan e in onda su Sky Uno.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 12:12:00 GMT)

Milan - su Gigio Donnarumma siamo ai titoli di coda : Potrebbe essere l'ultima in maglia rossonera prima dell'annuncio ufficiale della sua cessione , che avverrebbe comunque a fine stagione, . E sarebbe simbolico che accadesse al Ferraris di Genova dove ...

Udinese-Milan - l'autogol di Gigio Donnarumma con la collaborazione di Leonardo Bonucci : Battuta d'arresto per il Milan, fermato sull'1-1 in trasferta dall'Udinese . Una buona prova per i ragazzi di Gennaro Gattuso , che subiscono il pari dopo essere restati in 10 per l'espulsione di ...

Juventus forza 7 col Sassuolo : che messaggio al campionato. Milan - autogol-Gigio : solo pari con l'Udinese : La Juventus manda un messaggio impressionante al campionato, demolendo il Sassuolo in casa: finisce addirittura sette a zero per i padroni di casa. Un match senza storia, in cui gli ospiti vengono ...