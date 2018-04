Migranti - quasi 78mila richieste d'asilo in Italia nel 2017 - : I dati diffusi durante la puntata di "Hashtag24, l'attualità condivisa" del 4 aprile sono stati commentati dagli ospiti in studio e in collegamento e dai telespettatori che hanno interagito ...

Migranti : quasi 3mila fermati in Turchia in 7 giorni

Lampedusa - il Viminale chiude l’hotspot : quasi 200 Migranti trasferiti. Per le associazioni c’erano “condizioni disumane” : La delegazione di avvocati, ricercatori e mediatori culturali di varie associazioni che aveva visitato il centro aveva parlato di “condizioni di vita drammatiche e sistematiche violazioni dei diritti umani“. Ora, 4 giorni dopo, il ministero dell’Interno ha deciso di svuotare e chiudere l’hotspot di Lampedusa per consentire “lavori di ristrutturazione“. Proprio oggi era intervenuta anche la Croce Rossa che ...

Quasi 300 Migranti sbarcati nel porto di Augusta : "Torturati e venduti" : E’ sbarcata nel porto di Augusta la nave dell’ong SOS Mediterranee con a bordo 280 migranti soccorsi in diverse operazioni negli ultimi giorni nel canale di Sicilia. I profughi, tra cui 47 donne e 32 minori, di cui 25...

Migranti - guerra di cifre sugli irregolari : 200mila gli "ufficiali" - ma dati recenti ne contano quasi 500mila : I centri di accoglienza ospitano 187mila persone. Romena la comunità straniera più numerosa nel nostro Paese: quasi un milione e 169mila residenti

Migranti - quasi 250 morti nel Mediterraneo a gennaio : Sono 246, quasi tutte sulla rotta che porta all'Italia, le morti di Migranti registrate dall'Oim nel primo mese di quest'anno. Lo riporta il comunicato in cui si annuncia il naufragio di stamattina ...