Migranti | Cri ' mediatrice' per lavoro

Irruzione di agenti francesi in un centro Migranti a Bardonecchia - coro di critiche - Farnesina : 'Chieste spiegazioni' : agenti della dogana francese hanno fatto Irruzione nella stazione di Bardonecchia dove opera Rainbow4Africa. Lo denuncia l'associazione, impegnata ad assistere i profughi che sempre più numerosi ...

Migranti : Ismu - in Italia 1 - 6 mln cristiani ortodossi e 1 - 4 mln musulmani : Milano, 27 mar. (AdnKronos) – Il cristianesimo ortodosso è la religione più diffusa fra gli stranieri residenti in Italia. Secondo i dati della Fondazione Ismu, sono 1,6 milioni i cittadini stranieri che professano la religione cristiana ortodossa a gennaio 2017, in aumento dello 0,7% rispetto all’anno precedente, seguiti dai musulmani (1,4 milioni e in calo dello 0,2%) e dai cattolici (poco più di un milione). I buddisti stranieri ...

Migranti - incriminato per aver salvato una donna incinta? Il solo reato è voltarsi dall’altra parte : Ho edificato la mia vita, ogni giorno della mia vita, per cercare di essere utile al prossimo. Perché credo che salvare una vita umana valga la mia stessa vita. Qualsiasi sia questa vita umana. Di una persona famigliare o di uno sconosciuto. Non credo faccia, in fondo, molta differenza. Mi sento in grande difficoltà nel leggere che chi salva una vita umana a 1.900 metri di altezza (così come quando accade al livello del mare) possa essere ...

Migranti - leader Ong : inventato crimine di solidarietà per colpirci : Il reato ipotizzato dalla Procura di Catania è associazione per delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina. Secondo l'accusa ci sarebbe una volontà di portare i Migranti in Italia anche ...

Macron e Merkel : “Il voto in Italia ha scosso la Ue - paghiamo Migranti e crisi” : Vertice Francia-Germania: i due leader parlano di «contesto europeo scosso dalla vittoria degli estremisti» nel nostro paese, e lanciano la Road Map per rifondare l’Ue

Papa Francesco va da Sant'Egidio e bacchetta quei cristiani che non aprono le porte ai Migranti : Città del Vaticano Papa Francesco festeggia i 50 anni della Comunità di Sant'Egidio e sembra rispondere a quei cristiani che davanti al fenomeno delle migrazioni invece che aprire...

Papa Francesco : “Migranti non sono nemici”/ Ai cristiani : “Paura dello straniero è una malattia contagiosa” : Papa Francesco: “Migranti non sono nemici”. Messaggio ai cristiani: “Paura dello straniero è una malattia contagiosa”. Le ultime notizie sul discorso del Santo Padre(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 23:02:00 GMT)

Papa Francesco va da Sant'Egidio e bacchetta quei cristiani che non aprono le porte ai Migranti : Secondo il Papa il futuro del mondo appare incerto. Guardate quante guerre aperte!'. Poi un ringraziamento per avere reso possibile i 'corridoi umanitari Com'è possibile che, dopo le tragedie del ...

Il manifesto contro i Migranti della Lombardi criticato dai big M5s Di Battista e Fico : Il manifesto "più turisti, meno migranti" di Roberta Lombardi, candidata dei 5 stelle per la presidenza della regione Lazio, non è andato giù ad alcuni big del Movimento."Sono solo slogan - dice Alessandro Di Battista a #Cartabianca -. Conoscendo Roberta credo che lei intendesse concentrarsi sul turismo e sulla migliore gestione dei flussi migratori. Ognuno ha il suo stile, io non avrei utilizzato queste parole".Anche ...

Gli industriali svedesi scrivono al governo : "Basta espulsioni di Migranti qualificati - ci servono per lavorare" : ... nei settori manufatturiero e internettiano, e in generale nell´export di qualità che produce circa metà del prodotto interno lordo della piú importante e avanzata economia del nord. 'Siamo ...

Gestione della crisi dei Migranti La Bei mette sul piatto 3 - 7 mld : Dalla Banca europea per gli investimenti , Bei, 3,7 miliardi di euro di prestiti destinati ai progetti che affrontano le questioni migratorie. Dopo l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio - ...

Migranti - organizzazioni cristiane : giustizia e convivenza civile : Roma, 9 feb. , askanews, Un 'cartello' di organizzazioni cristiane, impegnate da decenni nell'ambito delle migrazioni, si sono unite per presentare il proprio documento diviso in sette sfide puntuali ...