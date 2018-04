Michelle Hunziker a Tomaso Trussardi | «Buon compleanno | vita mia»

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi matrimonio in crisi? / La conduttrice fugge a Roma - e la festa? : Quando si parla di vip c'è sempre il dubbio che quello che si dica "in giro" non sia reale, la presunta crisi tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ne è la prova?(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 14:18:00 GMT)

“Non va più”. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi - la voce gira : rottura imminente. Tutta colpa di un episodio che a lui ancora brucia parecchio : Avevamo lasciato Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi così: lei, dopo la fortunata esperienza al Festival di Sanremo, con il desiderio di un altro figlio, lui con un nuovo gioiellino prontamente immortalato dai fotografi. Ovvero una McLaren 720S dal valore di 265 mila euro da poco acquistata. Si tratta di un modello forte di 720 cavalli e capace di raggiungere la velocità di punta di 341 chilometri orari: un vero e proprio missile. ...

Aurora Ramazzotti lascia Sky per Mediaset?/ I fan sognano un programma con mamma Michelle Hunziker… : Aurora Ramazzotti lascia Sky ed X Factor per andare a Mediaset? I fan sognano un programma con mamma Michelle Hunziker! Ecco l'indiscrezione del settimanale "Chi".(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 18:09:00 GMT)

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza - amore in famiglia : passeggiata nel parco con Michelle Hunziker - Tomaso e le sorelline : MILANO ? Un amore in famiglia quello fra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, come riportato da Leggo.it, si è fidanzata con lo studente...

Michelle Hunziker : Aurora Ramazzotti diventa conduttrice Mediaset? : Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker, passa da Sky a Mediaset? Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, potrebbe diventare conduttrice Mediaset, chiudendo definitivamente la parentesi su Sky. La ragazza è stata conduttrice, qualche anno fa, della striscia quotidiana di X Factor ma fu subito accusata di essere raccomandata. In diverse interviste, Aurora aveva dichiarato di non aver vissuto un periodo molto ...

Frizzi - Michelle Hunziker si difende : 'Il dolore lo affronto così' Video : Nei giorni scorsi, in to alla scomparsa di #fabrizio Frizzi, era stata aspramente criticata per non aver espresso pubblicamente il suo dolore, ma Michelle Hunziker non ci sta a passare per la bella donna senza cuore [Video] e ha spiegato che non sempre si ha voglia di rendere pubblico, sui social, il proprio dispiacere per aver perso qualcuno di caro. E, di conseguenza, non è detto che non si soffra solo perché non lo si annuncia in un post. La ...

Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker come sorelle e altre storie : Torna l’appuntamento con le storie più lette della settimana appena trascorsa. Gli ultimi sette giorni sono stati segnati dalla morte di Fabrizio Frizzi, scomparso nella notte tra domenica e lunedi a soli 60 anni per un’emorragia cerebrale. Dall’addio dei colleghi che hanno lavorato con lui, a quello di chi gli è stato più vicino, come Giancarlo Magalli e Carlo Conti, fino a quello dell’ex moglie Rita Dalla Chiesa, tra le ...

Bufera su Michelle Hunziker : ecco perché non dedica un post a Fabrizio Frizzi : “Non è assolutamente detto che si abbia sempre voglia di rendere pubblico il proprio dispiacere sui social e non è nemmeno detto che una persona non soffra perché non lo annuncia in un post”. Michelle Hunziker su Instagram si concede un lungo sfogo dopo essere stata oggetto di critiche per il suo silenzio social in occasione della morte di Fabrizio Frizzi, scomparso il 26 marzo all’età di 60 anni. LEGGI: Morte Fabrizio Frizzi, ...

Michelle Hunziker e il silenzio per Frizzi : «Ognuno dovrebbe affrontare il lutto come vuole» : Nell’epoca in cui Instagram, Twitter e simili scandiscono il ritmo delle nostre giornate corriamo un grosso rischio. Che si pensi che quel che non passa attraverso quei filtri non venga vissuto con identica intensità. Il lutto, da sempre argomento da maneggiare con cura, può diventare così la questione più delicata. È successo a Michelle Hunziker, ma può valere per tutti noi. Nei giorni della scomparsa di Fabrizio Frizzi, mentre il resto ...