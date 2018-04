Mercato petrolifero | che cosa succederà nei prossimi mesi?

finanza-infograficando

(Di venerdì 6 aprile 2018) Nel corso del primo trimestre il 2018, ile quello azionario hanno vissuto un andamento convergente. Le quotazioni dell'oro nero hanno infatti ricalcato quello dei corsi azionari. Ma questo andamento proseguirà? Da quello che appare osservando i mercati, sembra che i rischi siano abbastanza bilanciati, malgrado il petrolio abbia dovuto contenere il recupero delle quotazioni rispetto alazionario (dove l'indicatore Parabolic Sar trading system). Questo per via di una certa debolezza dei suoi fondamentali.Le prospettive delNon è infatti un mistero che siano state riviste diverse volte al rialzo le stime riguardo la crescita dell'offerta non Opec. Inoltre al momento le previsioni sono abbastanza concordi ritenere che gli Stati Uniti diventeranno i maggiori produttori al mondo di petrolio entro la fine del 2018, superando la soglia di 11 ...