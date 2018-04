Meloni | bene Salvini per ok appello Fdi

Parlamento : Meloni - bene centrodestra unito - ora pensiamo a governo : Roma, 24 mar. (AdnKronos) – “Siamo contenti di aver trovato una soluzione veloce per gli italiani, perchè i problemi non aspettano le liturgie del palazzo, che mantiene compatto il centrodestra. Su questo abbiamo lavorato e su questo siamo riusciti. Ora si deve provare a fare un governo di centrodestra, venire in Parlamento e vedere se ci sono i numeri, i voti mancano da dove arrivano non mi interessa”. Così Giorgia Meloni, ...

Giorgia Meloni : 'Bene Camera e Senato ma il governo è un'altra cosa' : 'Era giusto riconoscere che in Parlamento ci sono forze che hanno preso molti voti, ma il governo è un' altra cosa '. Giorgia Meloni ha commentato così l'elezioni di Roberto Fico , del Movimento 5 ...

Elezioni - Fico (M5S) : “Fuori onda di Salvini - Fitto e Meloni? Fanno bene ad avere paura di noi” : “I timori della destra sono più che fondati. La cosa incredibile è che Salvini spera che il Pd arrivi almeno al 22% per riequilibrare la mazzata che stanno per prendere al sud. Io mi aspetto il 30% ed oltre. Spero che avremo la maggioranza assoluta per governare da soli. Tajani è una persona che fa politiche completamente diverse dalle nostre. Ad esempio, lui privatizzerebbe l’acqua, costruirebbe inceneritori e discariche. Noi ...

Salvini : bene Meloni da Orban - anche noi difenderemo i confini : Milano, 1 mar. , askanews, - Per il segretario della Lega, Matteo Salvini, la presidente di FdI, Giorgia Meloni, ha fatto bene a incontrare ieri il premier ungherese Viktor Orban per un confronto sull'...

Elezioni : Meloni - bene Salvini - spero anche Fi per manifestazione unitaria : Roma, 21 feb. (AdnKronos) – “Sono contenta che la proposta di Fratelli d’Italia di celebrare una manifestazione unitaria del centrodestra sia stata accolta da Matteo Salvini. spero che anche Silvio Berlusconi voglia offrire la disponibilità di Forza Italia per una manifestazione il 1 marzo a Roma o in una città del Mezzogiorno per dimostrare la nostra attenzione al Sud”. Lo ha detto il presidente di Fratelli ...

Il caso Museo Egizio - Giorgia Meloni spiegato bene - e in poche righe - : ... dichiaratamente inclusiva e, peraltro, connessa a un quadro più ampio di offerte, facilitazioni, riduzioni, rivolta a varie fasce di utenti, italiani e cittadini del mondo». E anche il ministro ...

Meloni : sequestro via Cipro - bene la Polizia Locale di Roma Capitale : Meloni: sequestrati più di 200 Kg di merce abusiva, ottimo lavoro a Roma Roma – Adriano Meloni, assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di... L'articolo Meloni: sequestro via Cipro, bene la Polizia Locale di Roma Capitale su Roma Daily News.

Berlusconi : La Meloni? Alla Difesa ?Draghi bene in ogni ruolo : Silvio Berlusconi prosegue la corsa della campagna elettorale per il voto del prossimo 4 marzo. Il leader di Forza Italia spiega il suo piano per il governo e pensa già ai ministri: "La Meloni? Perchè non Alla Difesa? Ma questo ovviamente è un gioco", spiega a Libero Poi aggiunge: "I nomi veri li vedremo -spiega- con gli alleati e Giorgia, come Matteo Salvini, è talmente brava che farebbe bene in qualsiasi ...

Silvio Berlusconi a Libero : 'Vinco e aggiusto tutto. Giorgia Meloni? La vedo bene alla Difesa - ma...' : Silvio Berlusconi a tutto campo, in un'intervista su Libero in edicola oggi a firma di Fausto Carioti. Il leader di Forza Italia spiega il suo programma a un mese dalle elezioni. Si parla di Europa e ...