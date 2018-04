Mediaset Premium perde il calcio - ma ci sono anche altre novità : Si abbassano in modo sensibile i prezzi per gli abbonamenti a Mediaset Premium sottoscritti entro il 30 giugno, in seguito …

Mediaset - il doppio fronte su Premium : dopo l?intesa con Sky non chiude a Vivendi : Quella dei due forni è un tipo di politica che i partiti conoscono bene. Si tratta su fronti opposti nella convinzione che in un caso o nell?altro un risultato a casa si riuscirà...

Mediaset rassicura dipendenti Premium Sport circa alleanza commerciale con Sky : rassicurazione sul fronte occupazionale, conferma della valenza commerciale dell'alleanza con Sky e della centralità dei contenuti Sportivi per Premium. Sono questi i messaggi forniti dai vertici della pay-tv di Mediaset nel corso di una assemblea dei 40 giornalisti di Premium Sport tenutasi alla luce dell'accordo siglato lo scorso venerdì tra Mediaset e Sky Italia e riguardante lo scambio di contenuti sulle rispettive piattaforme ...

Mediaset rassicura i dipendenti Premium Sport circa alleanza commerciale con Sky : rassicurazione sul fronte occupazionale, conferma della valenza commerciale dell'alleanza con Sky e della centralità dei contenuti Sportivi per Premium. Sono questi i messaggi forniti dai vertici della pay-tv di Mediaset nel corso di una assemblea dei 40 giornalisti di Premium Sport tenutasi alla luce dell'accordo siglato lo scorso venerdì tra Mediaset e Sky Italia e riguardante lo scambio di contenuti sulle rispettive piattaforme ...

Mediaset - secondo Reuters Premium non più interessata ad acquisto diritti tv Serie A : Premium, la pay-tv di Mediaset, non parteciperà all’acquito dei diritti Tv per la Serie A di calcio dopo l’accordo di partnership con Sky annunciato venerdì sera. Lo dice a Reuters una fonte vicina alla situazione spiegando che Premium non è interessata a rilevare i diritti per il calcio.La vendita dei diritti per le tre stagioni dal 2018 al 2021 è in capo all’intermediario spagnolo Mediapro, che in ...

Mediaset vola in Borsa/ Rialzi del 7% dopo l'accordo con Sky su Premium. Ma Ei Towers non è coinvolta : Mediaset vola in Borsa dopo l'accordo con Sky su Premium. Anche Ei Towers trae giovamento dalla situazione. Ci sono domande aperte anche su Vivendi e Mediapro(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 16:07:00 GMT)

Serie A Premium Sport Diretta Recupero 27 Giornata - Palinsesto e Telecronisti Mediaset : Martedi 3 e Mercoledi 4 Aprile 2018 in programma sui canali Premium la Giornata del campionato di Serie A 2017/18. Le sfide erano stata rinviate a causa della tragica scomparsa del capitano della Fiorentina Davide Astori. Premium trasmetterà in Diretta tutte le partite in casa e in trasferta di Milan, Inter, Juventus,<...

Mediaset VOLA IN BORSA/ L’accordo con Sky su Premium fa salire le azioni del 6%. Bene anche Ei Towers : MEDIASET VOLA in BORSA dopo l'accordo con Sky su Premium. anche Ei Towers trae giovamento dalla situazione. Ci sono domande aperte anche su Vivendi e Mediapro(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 12:10:00 GMT)

Premium Champions Quarti Andata #1 - Palinsesto e Telecronisti Sport Mediaset : JUVENTUS - Real Madrid in chiaro sul canale 20 e in HD solo su Premium Barcellona - ROMA anche su Canale 5 HD e in live streaming su SportMediaset.it Martedì 3 e Mercoledi 4 Aprile 2018, torna con la prima settimana dei Quarti d...

Sky acchiappatutto : accordi con Mediaset Premium e Netflix : È la prima volta che un network tradizionale si allea con la piattaforma di streaming , quindi le produzioni originali Netflix e ciò che rientra nei pacchetti Sky, come le serie tv prodotte da Hbo, ...

Sky & Mediaset - 9 canali su Sky e Premium sul satellite : come cambierà la pay tv : Nonostante queste abbiano ancora milioni di abbonati, infatti, il numero di utenti è in costante calo " soprattutto per il moltiplicarsi delle offerte prodotte dai canali streaming. Questo patto tra ...

Da Maggio 9 canali Premium su Sky - 2 canali vetrina Sky in piattaforma Mediaset : In attesa che si dipani con MediaPro la matassa dei diritti tv del calcio e si delineino gli sviluppi strategici e industriali di un'intesa che rivoluziona il panorama televisivo, la <a href="../news/sky-ital...

Sky e Mediaset accordo/ Scambio di canali. L’opzione di vendita porterà alla cessione di Premium? : Sky e Mediaset sono giunti ad un accordo per lo Scambio di contenuti delle due emittenti. Ecco il contenuto dell'operazione che diventerà effettiva dal prossimo 1° giugno.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 15:06:00 GMT)

Sky e Mediaset Premium - cosa cambia per gli abbonati : dai kolossal sulla pay di Murdoch a X Factor sulle reti Fininvest : Un minestrone che porta verso un’unica pay tv, per quanto i diretti interessati neghino con forza. Un minestrone saporito senza il calcio però, almeno per il momento visto che la partita per i diritti tv della Serie A è più confusa che mai quando mancano appena quattro mesi all’inizio della nuova stagione. Un minestrone per il quale non si conosce sul lungo periodo il prezzo per l’utente. Di certo ci sono alcuni effetti ...