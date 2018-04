Matteo Berrettini rivela il prezioso consiglio ricevuto da Fabio Fognini

Coppa Davis 2018 - Italia-Francia : gli azzurri ai raggi X. Dalla certezza Fabio Fognini alla novità Matteo Berrettini : Dopo la trasferta sul cemento nordamericano, la stagione del tennis maschile prosegue con la seconda settimana riservata alla Coppa Davis. Vanno in scena i quarti di finale. Ci sarà anche l’Italia, che sulla terra rossa del club Valletta Cambiaso di Genova sfiderà la Francia. Confronto neanche a dirlo complicatissimo, contro la squadra campione in carica e numero uno del seeding, ma gli azzurri hanno le carte in regola per giocarsela. ...

Tennis - Matteo Berrettini : “Non vedo l’ora di prendere parte alla mia prima sfida di Coppa Davis” : Entrato a far parte della top100 Matteo Berrettini, una delle speranze italiane nel futuro del Tennis, si sta preparando in vista della stagione sulla terra rossa ormai imminente. Un 2018 che ha visto il 21enne di Roma esprimersi su ottimi livelli tali da portare il capitano non giocatore Corrado Barazzutti a convocarlo per la sfida di Coppa Davis contro la Francia, prevista dal 6 all’8 aprile presso l’impianto di Villetta Cambiaso a ...

Coppa Davis 2018 - i convocati dell’Italia per i quarti di finale contro la Francia. C’è Fabio Fognini - novità Matteo Berrettini : Corrado Barazzutti, capitano della Nazionale Italiana di tennis maschile, ha diramato le convocazioni per i quarti di finale della Coppa Davis 2018. Gli azzurri sfideranno la Francia sulla terra rossa di Villetta Cambiaso a Genova nel weekend del 6-8 aprile. La nostra squadra, reduce dalla vittoriosa trasferta in Giappone, cercherà l’impresa contro i detentori dell’Insalatiera. Questi i ragazzi chiamati agli ordini: Simone ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2018 : amare sconfitte per Fabio Fognini e Matteo Berrettini : La notte italiana non porta buone notizie al Tennis nostrano. Nel Masters 1000 di Indian Wells (Stati Uniti) Fabio Fognini e Matteo Berrettini sono stati eliminati, rispettivamente, dal francese Jeremy Chardy (n.100 ATP) 4-6 7-6 6-4 e dal russo Danill Medvedev (n.57 ATP) 6-7 7-5 6-4 e i rimpianti sono tanti per aver sprecato un’occasione. Entrambi, infatti, avanti di un set ed in vantaggio nel secondo parziale, non sono riusciti a gestire ...