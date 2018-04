Massimiliano Allegri via dall' Italia | le tre panchine che lo attendono in Europa

Juventus-Milan - la conferenza stampa di Massimiliano Allegri LIVE : Il futuro della Juventus passa dal Milan. Quella contro i rossoneri può essere una delle sfide decisive della stagione, utile a preparare sia il doppio impegno di Champions League contro il Real ...

Calcio - Massimiliano Allegri vince la Panchina d’Oro : miglior allenatore della Serie A - eguagliati Conte e Capello : Massimiliano Allegri ha vinto la Panchina d’oro per la Serie A, stagione 2016-2017. Il premio, assegnato al miglior tecnico della stagione, è stato conferito all’allenatore della Juventus da parte dell’Assoallenatori che oggi si è riunita a Coverciano. Il toscano ha preceduto Gian Piero Gasperini (Atalanata) e Maurizio Sarri (Napoli). Allegri si è così imposto per la terza volta in carriera dopo le affermazioni con il Cagliari ...

Ambra Angiolini su Massimiliano Allegri : ‘Sono innamorata - sono felice’ : “sono innamorata, sono felice, è bello”: Ambra Angiolini si sbottona a proposito della sua relazione con Massimiliano Allegri e ai microfoni de La Gazzetta dello Sport conferma il suo periodo d’oro dal punto di vista privato. L’attrice è stata intervistata in occasione di Cyrano – L’amore fa miracoli, il programma di Rai3 che la vede al fianco di Massimo Gramellini a partire da venerdì 23 marzo: “Fa ...

AMBRA ANGIOLINI / Dall'amore di Massimiliano Allegri al ritorno in tv (Cyrano) : AMBRA ANGIOLINI, conduce insieme a Massimo Gramellini il nuovo programma Cyrano: l’amore fa miracoli. L’emozione e l’empatia provata dalla conduttrice nel raccontare alcune storie.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 13:29:00 GMT)

Juventus-Atalanta 2-0 : Higuain e Dybala lanciano Massimiliano Allegri verso lo scudetto : Dopo aver messo la freccia nel weekend con il sorpasso ai danni del Napoli, la Juventus tenta la prima fuga stagionale. Nel recupero della partita rinviata per neve il 25 febbraio scorso i bianconeri ...

Juventus-Atalanta - la conferenza di Massimiliano Allegri LIVE : Completare a dovere l'operazione sorpasso e portare il vantaggio sul Napoli a quattro punti: la sfida con l'Atalanta è una ghiotta opportunità di dare un piccolo strappo al campionato, per la Juventus.

Massimiliano Allegri - la sexy figlia Valentina fa impazzire il web : Il suo sogno è quello di entrare a fare parte del magico mondo dello spettacolo e già qualche contatto c'è stato: della bella Valentina infatti si era parlato recentemente per la presunta relazione ...

ROBERTA SINOPOLI VS Massimiliano ALLEGRI/ La moglie di Claudio Marchisio furiosa : il calciatore verso la Mls? : Juventus, la moglie di Claudio Marchisio attacca MASSIMILIANO ALLEGRI. Lo sfogo social di ROBERTA SINOPOLI contro la decisione del mister di non schierare il marito.(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 17:40:00 GMT)

Massimiliano Allegri fredda Ambra Angiolini con una rivelazione schock Video : Per #Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini non ci sara' nessun matrimonio, almeno per ora. La smentita è arrivata dal diretto interessato durante una conferenza stampa sportiva, che aveva momentaneamente spostato l’attenzione sulla cronaca rosa. Quella tra il tecnico della 'Vecchia Signora' e l’attrice romana ultimamente è una delle coppie più bersagliate dai paparazzi [Video] e la gente sembra davvero apprezzare, spinti anche dalla freschezza ...

JUVENTUS SENZA MATUIDI / Massimiliano Allegri cambia modulo? Impensabile il ritorno alla difesa a tre : JUVENTUS SENZA MATUIDI: il francese potrebbe aver rimediato uno stiramento al flessore, ma si attendono gli esami previsti in mattinata. A rischio anche la Champions. (Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 19:19:00 GMT)

