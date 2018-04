Martina “unità Pd - confronto M5s impossibile”/ Orlando attacca Renzi che replica “fermi - l’arrocco funziona” : Pd, Orlando vs Renzi: dopo la sconfitta alle elezioni del 4 marzo acque agitate in casa dem. Il Ministro della Giustizia difende Martina, l'ex segretario replica a distanza "stiamo fermi"(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 19:10:00 GMT)

Pd : Martina - no a conte - chiedo unità : ANSA, - ROMA, 6 APR - "chiedo di fermare discussioni e polemiche sbagliate e di rimanere concentrati sul nostro lavoro. Continuo a pensare che al Pd non servano conte interne e penso che l'Assemblea ...

Pd : Martina propone Delrio-Marcucci - diamo segnale unità : Roma, 27 mar. (AdnKronos) – “Vogliamo provare tutti insieme a dare un segnale di squadra e l’unità è il presupposto per costruire il rilancio del Pd. Per questo le due proposte che vi presento per i capigruppo sono fatte con questo spirito: Graziano Delrio alla Camera e Andrea Marcucci al Senato”. Lo ha detto il reggente Maurizio Martina all’assemblea del gruppo Pd in corso alla Camera. L'articolo Pd: Martina ...

Martina : "Per capigruppo scelta unita" : 22.48 Per i presidenti dei gruppi parlamentari il Pd lavora ad una scelta "plurale e unita". Lo ha detto il segretario reggente del Pd Martina. "Abbiamo bisogno di costruire tutti insieme proposte unitarie e sono convinto che le faremo, a partire dalla scelta dei capigruppo". In questi giorni abbiamo assistito alle prove generali di governo tra Lega e M5S. Ora dicano chiaramente come intendono farlo, avendo anche programmi in completa ...

Pd - Martina lancia appello all'unità : i dem restano divisi. Malumori su 'attivismo' di Renzi : ... Richetti 'E' inutile fare nomi se prima non si individua un metodo', e' il refrain di molti senatori Pd, 'il fatto e' che nel frattempo si dovrebbe tornare a far politica, a interloquire come ...

Pd : Martina - per capigruppo serve sforzo unitario : Roma, 25 mar. (AdnKronos) – Per la nomina dei capigruppo parlamentari “mi sento responsabile di una proposta unitaria, che chieda al mio partito di non dividersi”. Lo dice il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, ospite di ‘In mezz’ora in più’.“Vuol dire -spiega- scegliere persone giuste in un momento come questo e fare tutti insieme uno sforzo di unità. Andrà fatta una proposta e chiedere anche ...

Pd : Martina - per capigruppo serve sforzo unitario : Roma, 25 mar. (AdnKronos) – Per la nomina dei capigruppo parlamentari “mi sento responsabile di una proposta unitaria, che chieda al mio partito di non dividersi”. Lo dice il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, ospite di ‘In mezz’ora in più’.“Vuol dire -spiega- scegliere persone giuste in un momento come questo e fare tutti insieme uno sforzo di unità. Andrà fatta una proposta e chiedere anche ...