Marquez domina le seconde libere | Rossi settimo

(Di venerdì 6 aprile 2018) La MotoGp in terra argentina parla già la lingua di Marcche nelleha staccato tutti con la sua imprendibile Honda. Sul circuito di Termas de Rio Hondo, il campione del mondo spagnolo in 1'39''395 ha preceduto la Honda non ufficiale di Cal Crutchlow , +404, e la Ducati di Tito Rabat su Ducati , +0,951, . In netto ritardo Valentino, +1,182, che non riesce a far ...