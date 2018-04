Maratona di Roma 2018 | 14000 podisti tra le bellezze della Capitale Rahma Tusa favorita

La Maratona di Roma parte malissimo. Crolla il traguardo ai Fori prima ancora di cominciare : Il traguardo della maratona di Roma, prevista per domenica 8 aprile, Crollato in via dei Fori imperiali stamattina all’alba durante le operazioni di allestimento. Nessuno è rimasto ferito L'articolo La maratona di Roma parte malissimo. Crolla il traguardo ai Fori prima ancora di cominciare proviene da Il Fatto Quotidiano.

Maratona di Roma - domenica si corre sul percorso più bello del mondo : Un percorso unico al mondo, come testimonia la conferma del patrocinio ricevuto dell' Unesco . Via dei Fori Imperiali sarà sempre teatro dei due momenti più emozionanti della Maratona: partenza e ...

Grande Romagna alla 42esima edizione della Maratona del Lamone : Tra gli uomini, infatti, è tornato sul gradino più alto del podio Alberto della Pasqua , Dinamo Sport, - 15'31' il suo crono - già vincitore qui nel 2012, 2015 e 2016 e secondo l'anno scorso, che ha ...

Maratona Roma 2018 : data - programma - orari e tv. La guida completa : Domenica 8 aprile si correrà la Maratona di Roma. La affascinante 42 km nella capitale richiamerà circa 80mila podisti, pronte a correre tra le vie della Capitale, tra le bellezze della Città Eterna con partenza e arrivo in Via dei Fori Imperiali. Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio della Maratona 2018 di Roma. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport. DOMENICA 8 APRILE: 08.35 ...

I top runner della Maratona di Roma. Dov'è l'Italia? : Il lettone Juris Kalni?š , ha partecipato in carriera a decine di mezze maratone e maratone prestigiose con l'obiettivo di raccogliere fondi per sostenere lo sport paralimpico in Lettonia. Ha ...

Maratona Roma da record : l'8 aprile più di 14000 iscritti : ... presidente dell'assemblea capitolina e Daniele Frongia, assessore allo Sport e Grandi Eventi, hanno sottolineato la 'grande opportunità che la Maratona rappresenta per la Capitale e quale ...

Atletica : Maratona Roma record : L'eventosportivo di interesse internazionale è stato presentatonell'aula Giulio Cesare in Campidoglio, con una novità: ilvillaggio dello sport non sarà più all'Eur ma all'interno delRome Convention ...

Maratona Roma : i runners invadono la Capitale : Un percorso unico al mondo, come testimonia la conferma del patrocinio ricevuto dell'Unesco. La partenza sarà a onde. Dopo i disabili in wheelchair , ore 8.35, , scatterà la prima tranche di ...

Maratona di Roma - saranno 14000 i runners che correranno nella Capitale : Come abbiamo detto sarà una giornata di sport ma anche di solidarietà, grazie alle tantissime iniziative che caratterizzeranno sia il giorno della manifestazione, che le giornate precedenti, a ...

Honda 'official motorcycle' della Maratona di Roma 2018 : Dal 1995 la Maratona di Roma è l’appuntamento irrinunciabile per gli appassionati sportivi della più leggendaria competizione podistica europea. I 42 km su cui si snoda l’emozionante percorso trasudano la...

Roma - Brooke Logan di Beautiful alla Maratona : 'È la mia passione - l'8 aprile ci sarò' : Brooke Logan , la prima donna di Beautiful, alla maratona di Roma . Lo comunicano gli organizzaroti: 'La regina della più fortunata serie televisiva del mondo, Beautiful, sarà la star della 24esima edizione dell'Acea maratona di Roma del prossimo 8 aprile. Katherine Kelly Lang, ovvero la Brooke Logan di Beautiful, da pochi anni ha iniziato a correre, ...