Manifesto ProVita Roma | cosa c’era di grave in quel poster antiabortista

ilfattoquotidiano

: Bufera su manifesto antiabortista a Roma, 'rimuovetelo' Polemiche su maxi cartellone ProVita. Campidoglio, già diff… - Agenzia_Ansa : Bufera su manifesto antiabortista a Roma, 'rimuovetelo' Polemiche su maxi cartellone ProVita. Campidoglio, già diff… - RaiNews : Un manifesto choc contro l’aborto, con l’immagine di un bambino nel grembo materno. È Roma, 7 metri per 11, affiss… - SkyTG24 : Maxi manifesto antiaborto a Roma: polemica sui social e al Campidoglio -

(Di venerdì 6 aprile 2018) Alla fine è stato rimosso, come avevano chiesto a gran voce le donne e l’associazione Aurelio in Comune che aveva indetto per domani una manifestazione di protesta. Da giorni un maxidi sette metri per 11 campeggiava sulla facciata di un palazzo in via Gregorio VII, a. Si trattava del più grandemai esposto dal movimento– che raffigurava un feto nel grembo materno con la scritta “tu eri così a 11 settimane” – ma anche del più pesante attacco finora sferrato dal movimento alla libertà di scelta delle donne. C’era molto diine nel fatto che era stato autorizzato. C’era di, in primo luogo, che si rivolgesse a un feto come fosse un bambino che ha rischiato di essere ucciso e, subito dopo, che si rivolgesse alla madre come possibile carnefice dil’infanticidio ...