wired

: MI È VENUTO UN INFARTO QUANDO HO VISTO LA FOTO, POI HO LETTO 'THE MAGIC OF MAKE UP' LI MORTACCI VOSTRA - hznll28 : MI È VENUTO UN INFARTO QUANDO HO VISTO LA FOTO, POI HO LETTO 'THE MAGIC OF MAKE UP' LI MORTACCI VOSTRA - MilanoCitExpo : Magic The Gathering, ecco in anteprima una carta della nuova saga di Dominaria #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - scoopscoop6 : Magic The Gathering, ecco in anteprima una carta della nuova saga di Dominaria -

(Di venerdì 6 aprile 2018) Tra poco meno di un mese il popolo di: Thetornerà sul piano dimensionale dove tutto ha avuto origine:. Forse anche per festeggiare i venticinque anni dalla creazione del popolare gioco di carte collezionabili, Wizards of The Coast ha deciso che la prossima espansione avrà come ambientazione lo stesso “mondo” utilizzato nella maggior parte dei primi set. La data fissata per l’uscita delle nuove carte in tutto il mondo è il weekend del 28 e 29 aprile. La settimana precedente, come di consuetudine, sarà invece dedicata agli eventi di pre-release (21 e 22 aprile) nei quali si potrà mettere le mani sulle nuove carte ingiocando ai tornei organizzati in tutti i negozi che supportano lo strategico creato dal matematico Richard Garfield nel 1993. Questo ritorno al passato è stato usato dai designer delle regole come una spinta per creare ...