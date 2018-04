M5s | Salvini scelga tra noi e Berlusconi

Il centrodestra si ricompatta unito al Quirinale. Irritazione M5s 'Salvini scelga tra cambiamento e Berlusconi' : ROMA - 'Il centrodestra vada unito al Colle'. Matteo Salvini lancia la proposta in vista del secondo round di consultazioni con il presidente della Repubblica. 'Ringrazio Salvini per aver accolto la ...

M5s : così Salvini si mette all'angolo : 19.29 "Salvini deve scegliere tra il cambiamento e il riportare indietro l'Italia con Berlusconi". E' questo, secondo quanto riporta l'Ansa, il commento che filtra dai vertici M5S sulla decisione - accolta da Giorgia Meloni e Berlusconi - del leader della Lega di andare al Colle con un'unica delegazione del cendestra. "Salvini -si spiega dai vertici dei Cinque Stelle- ha compiuto oggi una mossa con cui ha messo se stesso e tutto il centodestra ...

M5s : 'Salvini scelga tra il cambiamento e Berlusconi' : "Salvini deve scegliere tra il cambiamento e il riportare indietro l'Italia con Berlusconi", questo il commento fatto dai vertici del Movimento 5 Stelle sulla decisione del leader della Lega di andare ...

La replica del M5s : Salvini scelga tra cambiamento o Berlusconi : I vertici del MoVimento non hanno accolto bene l'iniziativa del leader leghista di andare al colle con un'unica delegazione del centrodestra - Per ora nessun confronto diretto, ma un vero botta-e-...

M5s : "Salvini scelga tra il cambiamento e Berlusconi" : "Salvini deve scegliere tra il cambiamento e il riportare indietro l'Italia con Berlusconi", questo il commento fatto dai vertici del Movimento 5 Stelle sulla decisione del leader della Lega di andare al Quirinale come unica delegazione del centrodestra. La proposta è stata accolta da Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Con questa mossa, spiegano i leader del Movimento, Salvini ha messo se stesso e tutto il centrodestra all'angolo.

M5s : 'Salvini scelga tra cambiamento o Berlusconi' - Al Pd : 'Troviamo punti di convergenza per bene Paese' : "Il M5s chiede al Pd di metterci intorno a un tavolo per cercare punti di convergenza per il bene dell'Italia". Lo afferma il capogruppo del M5s al Senato, Danilo Toninelli . "Abbiamo idee differenti ...

SALVINI - “CENTRODESTRA INSIEME AL COLLE”/ Ok di Berlusconi e Meloni : Zaia con Toti - ”Governo uniti con M5s” : Centrodestra, appello SALVINI a Berlusconi e Meloni "INSIEME alle Consultazioni, Governo con Di Maio": Toti vuole partito unico, "ci vuole accordo per M5s, elezioni nefaste". (Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 18:13:00 GMT)

"Non esiste il governo Lega-M5s Dentro anche Berlusconi o al voto" "Di Maio premier? No - Salvini" : "Stiamo lavorando per un accordo tra il Centrodestra unito e Di Maio. Quindi la Lega da sola e il Movimento 5 Stelle al governo non è il nostro obiettivo", afferma ad Affaritaliani.it il capogruppo della Lega al Senato Gian Marco Centinaio Segui su affaritaliani.it

"Non esiste il governo Lega-M5s Dentro anche Berlusconi o al voto" "Di Maio a Palazzo Chigi? No - Salvini" : "Stiamo lavorando per un accordo tra il Centrodestra unito e Di Maio. Quindi la Lega da sola e il Movimento 5 Stelle al governo non è il nostro obiettivo", afferma ad Affaritaliani.it il capogruppo della Lega al Senato Gian Marco Centinaio Segui su affaritaliani.it

Berlusconi : "Centrodestra andrà unito al Colle"Salvini : l'unico governo possibile è con M5s : Arriva la risposta del numero uno di Forza Italia all'auspicio di Salvini: "Alle prossime consultazioni il centrodestra si presentera' unito con Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni". Intanto Toninelli (M5s) chiama il Pd: "Incontriamoci". Secca risposta di Martina: "Impossibile".

Berlusconi : ”Centrodestra andrà unito al Colle”Salvini : l’unico governo possibile è con M5s : Berlusconi:”Centrodestra andrà unito al Colle”Salvini: l’unico governo possibile è con M5s Arriva la risposta del numero uno di Forza Italia all’auspicio di Salvini: “Alle prossime consultazioni il centrodestra si presentera’ unito con Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni”. Intanto Toninelli (M5s) chiama il Pd: “Incontriamoci”. Secca risposta di Martina: ...

Salvini agli alleati : «Andiamo uniti al Colle». E Berlusconi dice sì. Di Maio nell'angolo. Per il Pd dialogo impossibile con M5s : Non possiamo trasmettere l'idea che ci siano due canali paralleli di direzione politica e di scelta».

Salvini agli alleati : «Andiamo uniti al Colle». E Berlusconi dice sì. Di Maio nell’angolo. Per il Pd dialogo impossibile con M5s : La mossa del leader leghista per ricompattare la coalizione e rimettere in gioco Berlusconi. Martina, reggente del Pd: «Finiscano i tatticismi»

Salvini e Berlusconi : “Ora insieme da Mattarella”. Il leader della Lega : “L’unico governo possibile è noi con il M5s” : “Chiederò a Berlusconi e Meloni di andare insieme alle consultazioni. L’unico governo possibile è quello del centrodestra insieme con il M5s“. Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini in un’intervista al Tg1. Una proposta dopo giorni di tensione all’interno del centrodestra, finita in piazza proprio durante le consultazioni al Quirinale, con il leader di Forza Italia che è uscito dall’incontro con Mattarella ...