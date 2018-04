M5s-Lega | cosa ne pensa Cernobbio? Zingales | “Una possibilità gliela do” Il renziano

"Con Lega e M5s boom del debito E fuga degli investitori dal Paese" Il renziano Serra ad Affariitaliani.it : CERNOBBIO - "Chiunque arriverà a Palazzo Chigi dovrà migliorare i dati sul Pil e sull'occupazione già in crescita e, allo stesso tempo, ridurre il debito. Negli ultimi quattro anni Lega e M5S hanno votato insieme nel 63% dei casi, la più alta percentuale di qualsiasi altra forza politica. Ora, quindi, devono prendersi la responsabilità di governare il Paese e accantonare le promesse fatte in ...

"Non esiste il governo Lega-M5s Dentro anche Berlusconi o al voto" "Di Maio premier? No - Salvini" : "Stiamo lavorando per un accordo tra il Centrodestra unito e Di Maio. Quindi la Lega da sola e il Movimento 5 Stelle al governo non è il nostro obiettivo", afferma ad Affaritaliani.it il capogruppo della Lega al Senato Gian Marco Centinaio Segui su affaritaliani.it

Governo - atlantismo e conti in ordine : i paletti di Mattarella a M5s e Lega : Non è un caso che Luigi Di Maio, uscendo ieri pomeriggio dal colloquio con il capo dello Stato abbia professato la fede atlantista: il rispetto dell'alleanza con la Nato. E il suo europeismo, con ...

Salvini e Berlusconi : “Ora insieme da Mattarella”. Il leader della Lega : “L’unico governo possibile è noi con il M5s” : “Chiederò a Berlusconi e Meloni di andare insieme alle consultazioni. L’unico governo possibile è quello del centrodestra insieme con il M5s“. Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini in un’intervista al Tg1. Una proposta dopo giorni di tensione all’interno del centrodestra, finita in piazza proprio durante le consultazioni al Quirinale, con il leader di Forza Italia che è uscito dall’incontro con Mattarella ...

"M5s al bivio : parli con la LegaAltrimenti diventerà il Pd 2.0""Reddito di cittadinanza? Un errore" : Sabato a Ivrea si tiene il SUM#02, la convention di Davide Casaleggio. Il filosofo Diego Fusaro spiega ad Affaritaliani.it perché ci sarà. "M5s e Lega insieme dalla parte degli oppressi" Segui su affaritaliani.it

Sondaggi politici : governo Lega-M5s il più quotato - gradimento Salvini al 40% : Sondaggi politici: gli italiani non credono che le consultazioni porteranno a breve la formazione di un nuovo governo. È quanto emerge dall’ultimo Sondaggio condotto da Swg, "Verso un nuovo governo": secondo gli elettori ci vorrà almeno un mese prima che il quadro politico sia meglio delineato, nonostante siano già passati oltre 30 giorni dalle elezioni del 4 marzo. Salgono le quotazioni di un governo a guida Lega-M5S: dal 38% di marzo, ...

Consultazioni - Freccero : “Berlusconi non conta niente - ci sarà governo M5s-Lega. Sinistra? E’ finita” : “Gli opinion leader di sinistra e alcuni giornali mainstream in questo momento non contano più nulla. conta solo l’elettorato”. Inizia così a Omnibus (La7) il duro j’accuse del consigliere di amministrazione Rai Carlo Freccero, che puntualizza: “Il M5S non andrà mai con Berlusconi, che si è tolto già di mezzo ed è stato messo ai margini della Lega. La verità è che gli elettorati dei 5 Stelle e della Lega sono molto ...

Tv - le purghe interne di Mediaset dopo il voto : via Belpietro e Del Debbio. “Populismo ha avvantagiato Lega e M5s” : Gli ascolti deludenti per l’azienda da un lato, la spinta verso il populismo che non piace a Forza Italia dall’altro. Così Maurizio Belpietro lascia la conduzione di Dalla vostra parte, nel cui studio entrerà per l’ultima volta stasera, mentre Quinta Colonna di Paolo Del Debbio chiuderà i battenti il prossimo 26 aprile. Mediaset cambia registro dopo le elezioni e “normalizza” i talk-show di Rete 4. Stop a quello dell’ex ...

Consultazioni - Orlando : “M5s confuso. Non può dirci che può governare indifferentemente con Pd e Lega” : “Il M5s non può insistere col dire che vuole confrontarsi sia con noi sia con la Lega, perché lascia pensare che per loro è indifferente governare con gli uni o con gli altri, quando le differenze programmatiche ci sono. Ecco, proprio sui programmi vedo confusione: continuare ad insistere su questa cosa non do serietà al confronto”. Così Andrea Orlando al termine del Consiglio dei Ministri. L'articolo Consultazioni, Orlando: ...

Governo. Toti : accordo M5s-centro destra possibile. Toninelli risponde : interlocutori sono Lega e Pd : Dal voto non è uscita una maggioranza e dalle consultazioni non sono emerse intese, servirà un nuovo giro la prossima settimana. Mattarella sintetizza così gli incontri con i partiti per la formazione del governo e sollecita le forze politiche a trovare convergenze. Di Maio chiude a Fi e propone un contratto con Lega o Pd. Secondo il forzista Toti è possibile trovare un programma minimo di Governo tra centrodestra e M5S. Il dem Delrio dice no ad ...

Sondaggio Index Research per PiazzaPulita - M5s e Lega fanno il voto. Segnali di risveglio per Pd e Forza Italia : Certo, l'Italia è andata al voto appena un mese fa. Ma l'ipotesi di un ritorno anticipatissimo alle urne è concreta. Dunque, i sondaggi sono di strettissima attualità. L'ultimo è quello di Index ...

Erri De Luca : 'M5s-Lega? Un'accozzaglia; PD riparta da Primarie aperte' Video : In occasione della puntata di Piazzapulita su La7 di questo giovedì 5 aprile è intervenuto il noto scrittore Erri De Luca, il quale un po' insolitamente è entrato esplicitamente nel dibattito politico di queste settimane, vediamo le parti salienti di quello che ha detto. Erri De Luca sul significato del voto degli italiani e sul possibile accordo Lega-M5S All'inizio Erri De Luca ha precisato: Non sono un politico né un giornalista, ma un ...