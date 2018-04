M5s | Gomez e la risposta “democristiana” di Bonafede | “Contratto alla tedesca? Pronti a

Elezioni - Gomez vs Friedman : “Influenza Kgb su M5s e Lega? Servirebbero 20 milioni di euro per fare campagne serie e mirate” : Polemica rovente a Omnibus (La7) tra Peter Gomez , direttore de ilfattoquotidiano.it e FQ Millennium, e il giornalista Alan Friedman . Quest’ultimo accusa: “In Italia si sottovaluta lo sfruttamento dei social media da parte del Kgb della Russia, degli hacker, dei robot usati anche nella campagna elettorale del M5S e della Lega sui social network. Bisogna vergognarsi e non pubblicare quell’editoriale sul Washington Post, come ha ...

Elezioni - Migliore (Pd) : “Non criticate M5s”. Gomez : “Stufo che parlamentari strapagati come lei vadano in tv a mentire” : “Sono stufo che parlamentari strapagati vadano in televisione a mentire sul conto mio e della mia testata. Sul mio sito ha trovato nome per nome tutte le candidature che non andavano bene del Movimento 5 stelle. E lei lo sa”. Così il direttore de ilfattoquotidiano.it Peter Gomez ha replicato in diretta tv (nel corso della trasmissione Omnibus su La7) a Gennaro Migliore, esponente del Pd, che poco prima aveva accusato Gomez e Il Fatto ...