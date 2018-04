M5s al bivio | parli con la LegaAltrimenti diventerà il Pd 2 0 Reddito di

Il Pd al bivio : o accordo col M5s o morte (definitiva) : Il Pd non è nato per stare all'opposizione. Chi minimamente conosce quel partito sa che non troverebbe (più) una sua dimensione fuori dal governo. Dal discorso del Lingotto di Walter Veltroni sulla vocazione maggioritaria, è sufficiente una rapida rassegna stampa di questi ultimi anni per individuare il pensiero dei dirigenti: una carrellata di posizioni, unanimi nel partito, sull'importanza del governo."Siamo una forza ...