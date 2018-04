L’Universo finirà come è l’iniziato - con un altro Big Bang : (Foto: Pixabay) Una fine col botto. Il nostro universo potrebbe morire così come è nato, in un grande scoppio, simile a un altro Big Bang, l’esplosione che ha dato origine a tutto. Ma non c’è da preoccuparsi, questo secondo Bang avverrà fra quasi un decilione di anni, per la precisione un dieci seguito da 58 zeri. Un intervallo temporale che la nostra mente non è neanche in grado di immaginare, ma che è stato ottenuto attraverso ...