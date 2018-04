Lunga vita alla batteria

Ecco il gelato che alLunga la vita : Non è vero che i cibi buoni fanno male, ad affermare ciò è Valerio Sanguigni il cardiologo di Tor Vergata che ha brevettato un gelato buono e ricco di antiossidanti. Il professore, dell’Università Tor Vergata a Roma, ha studiato un dolce con un alta concentrazione di antiossidanti, perfetto per la nostra salute: un gelato al gusto di cacao, nocciola e té verde. Secondo il professore, gli alimenti ricchi di antiossidanti che conservano meglio ...

Andare ai concerti alLunga la vita. La scienza lo conferma : Probabilmente nessuno ci avrebbe mai pensato, eppure assistere ai concerti sarebbe un'attività in grado di poter allungare l'aspettativa di vita . Ad esprimersi in tal senso è stata una ricerca ...

Volley - Semifinali Playoff Scudetto 2018 : Pasqua con le gare2. Modena-Civitanova da urlo - Perugia per alLungare su Trento : Domenica di Pasqua con la gara2 delle Semifinali dei Playoff Scudetto di Volley maschile. Si torna in campo per due incontri che risulteranno determinanti nell’economia delle due serie. Si preannunciano due sfide avvincenti ed equilibrati proprio come è successo in gara1 tra mercoledì e giovedì. Appuntamento alle ore 18.00 per due partite emozionanti. Grande attesa al PalaPanini, 5000 spettatori per il big match tra Modena e Civitanova. Il ...

Salute : Vita Lunga? Lo predice l'app che studia l'attività fisica. : Roma, 30 mar. , AdnKronos Salute, - Sapere esattamente quando lasceremo questo mondo è la domanda 'delle domande' dalla notte dei tempi. Ora prova a rispondere l''app' Gero, sviluppata dal Moscow Institute of Physics and Technology. l'applicazione, gratuita, sostiene di ...

«The Voice 2018» : Lunga vita a Cristina Scabbia : Cristina Scabbia ha preso (quasi) tutto. Ragazze, ragazzi, talenti all’apparenza estranei al metal. Li ha convinti, con la lusinga di un anello a forma di teschio. Poi, li ha attratti a sé, aggiudicandosi nel computo delle voci le seconde Audition di The Voice of Italy. Il successo non è stato grandioso. La Scabbia s’è fermata un passo avanti a J-Ax, uguagliando l’Al Bano filo-pugliese nella fase di ...

Andare ai concerti alLunga la vita. Lo dice la scienza : Andare ai concerti non è soltanto una bella esperienza, ma sembra che possa addirittura allungare la vita. Come riporta il quotidiano britannico Independent, Patrick Fagan, docente associato di Scienze Comportamentali presso la Goldsmith's University, ha realizzato una ricerca commissionata da O2 i cui risultati hanno dimostrato che assistere ad un concerto per almeno venti minuti aumenta il benessere del 21%. Se si tiene in ...

Cosa mangiano i centenari : segreto di Lunga vita : Un convegno che metterà in evidenza Cosa mangiano i centenari ovvero il segreto di lunga vita. Si terrà a Roma fino al 24 marzo.

Il segreto della Lunga vita dei centenari : ecco cosa mangiano : Che cosa mettono nel piatto i centenari? Ogni loro pasto è composto in media dal 70% di vegetali (di cui però solo il 20% è frutta perché contiene molti zuccheri) e per il 30% di proteine magre, il tutto condito da abbondante olio d’oliva. E come spuntino? Frutta secca e olive(1). Proprio al rapporto tra alimentazione e longevità, partendo dai più recenti studi scientifici sulle abitudini degli ultracentenari, l’Associazione Italiana ...

Esercizio fisico : così ci alLunga la vita : Trovato un legame nei maschi anziani tra movimento e minor rischio di morte. Non serve essere atleti, basta ridurre la sedentarietà

MICHELA MOIOLI/ "Vi racconto la settimana più Lunga della mia vita" (Che tempo che fa) : MICHELA MOIOLI, medaglia d'oro di snowboard cross alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang 2018, ospite a Che tempo che fa oggi domenica 25 febbraio 2018(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 20:40:00 GMT)

Lunga vita a Wikipedia! : di Beppe Grillo – Chi di noi, almeno una volta dall’era di internet, non ha mai attinto informazioni da Wikipedia? La più famosa enciclopedia libera online? Con questo mio post voglio ringraziare pubblicamente Jimmy Wales e Larry Sanders, fondatori della più grande forma di intelligenza collettiva al mondo, e tutti gli utenti che giorno dopo giorno condividono le proprie conoscenze. Wikipedia è il sesto sito web al mondo per volume ...

Alcol - due bicchieri di vino al giorno alLungano davvero la vita? : Basterebbe un po’ di vino al giorno per arrivare alla veneranda età di 90 anni. A raccontarlo è uno studio dell’Università della California presentato la scorsa settimana durante la conferenza annuale dell’American Association for the Advancement of Science ad Austin, in Texas. Dopo aver notato una associazione (precisiamo, ancora inspiegata) tra il bere in maniera moderata e le persone che vivono più di 90 anni, il team di ...

I consumi culturali alLungano la vita : Secondo i dati riportati da Stefano Canitano, medico radiologo dell'Ordine dei Medici di Roma e relatore alla conferenza 'Cultura Salute Benessere' organizzata dall'Associazione per l'Economia della ...

Premi di produttività per dipendenti comunali : si sblocca una Lunga vertenza : CEGLIE MESSAPICA - sbloccata una situazione di stallo che perdurava da diversi anni e che aveva visto il personale dipendente del Comune di Ceglie Messapica penalizzato in quanto dal 2012 non ...