Luigi Di Maio | a Silvio Berlusconi segnali rassicuranti sulle tv

Sergio Mattarella - l'ipotesi dell'incarico a Roberto Fico : così fregherà Luigi Di Maio? : l'ipotesi che tra i due contendenti possa spuntarla un terzo s'era già affacciata prima dell'inconcludente giro di consultazioni al Quirinale. Ma il nome che oggi il quotidiano affaccia come possibile ...

Vittorio Feltri - il feroce ritratto di Luigi Di Maio : da Galileo a Giggino - un drammatico segnale di decadenza : C' è qualcosa di tragico nel nostro glorioso Paese, che ha dato i natali a uomini illustri i quali hanno inventato e scoperto cose tali da aver cambiato il mondo. Citiamone alcune tanto per chiarirci le idee: la radio, il telefono, il motore a scoppio, la pila elettrica, la lampadina, il pianoforte, l' elicottero, il telescopio, i raggi X e i veicoli ...

Aldo Giannuli - l'ideologo del Movimento Cinque Stelle scarica Luigi Di Maio : 'Il potere li ha cambiati - io mi fermo qui' : Nel bel mezzo delle consultazioni, mentre Luigi Di Maio ambisce ad ascendere al governo, il Movimento Cinque Stelle perde uno dei pezzi più importanti per la sua storia, sin dalle origini. A dire ...

Matteo Salvini - la soluzione drastica contro Luigi Di Maio : 'Se tra due mesi non c'è accordo - si vota' : È muro contro muro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini nella trattativa sulla guida di un possibile governo tra Lega e Movimento Cinque Stelle. Nonostante i continui contatti, i colloqui informali tra ...

Maurizio Gasparri e la sfida a Matteo Salvini : 'Vuole sfasciare il centrodestra per fare il cameriere di Luigi Di Maio?' : Tra chi non crede all'ipotesi che Matteo Salvini sfasci la coalizione di centrodestra c'è Maurizio Gasparri . Il suo pensiero, con toni duri e quasi di sfida nei confronti del leader della Lega, lo ...

Luigi Di Maio - consultazioni : 'Governo con Lega o Pd. Il no a Silvio Berlusconi solo dopo esserci confrontati' : E nel breve intervento successivo al faccia a faccia, il grillino ha spiegato che 'sentiamo la responsabilità di essere la prima forza politica del Paese' e 'lavoreremo per assicurare una maggioranza ...

Luigi Di Maio e Silvio Berlusconi hanno una cosa in comune (e non è la strategia comunicativa) : Silvio Berlusconi e Luigi Di Maio hanno una cosa in comune e non è la strategia comunicativa o la tattica politica. Ad accomunare i due leader di M5s e Fi è lo stile: entrambi, infatti, scelgono le cravatte firmate Maurizio Marinella. Lo racconta l'imprenditore napoletano ospite a "Un Giorno da Pecora"."Di Maio non è mai venuto nel mio negozio, ma so per certo che gli sono state regalate tantissime mie cravatte. Specie dopo ...

Luigi Di Maio spera nei traditori di Silvio Berlusconi : 'Da lì verranno i nuovi responsabili' : Lo spettro di Silvio Berlusconi aleggia sulla testa di Luigi Di Maio. Molti tra i grillini hanno aderito al Movimento 5 stelle proprio in chiave anti-Cav ma quando il candidato premier pentastellato ...

Silvio Berlusconi al Colle - la frase contro Luigi Di Maio : 'No al governo fatto di invidia e odio sociale' : Non nomina esplicitamente Luigi Di Maio e il Movimento 5 stelle ma ci vuol poco a capire a chi si riferisca Silvio Berlusconi, che esce dallo Studio alla Vetrata del Quirinale, legge una dichiarazione ...

Luigi Di Maio - il retroscena di Travaglio che lo sputtana : 'Perché ha fatto quei nomi nel Pd' : Roba da vecchi democristiani. È Marco Travaglio a svelare il giochino di Luigi Di Maio e la sua apertura ad un governo con il Pd . In prima battuta, ha detto il leader del Movimento 5 Stelle , lui ...

Luigi Di Maio - la profezia di Marcello Veneziani sul governo grillino : A uno scenario del tutto inedito per l'Italia come un governo guidato dal Movimento Cinque stelle ognuno si prepara come può. Un intellettuale come Marcello Veneziani per esempio si esercita nella ...

Silvio Berlusconi risponde a tono al veto imposto da Luigi Di Maio : "Al Colle ribadiremo la nostra totale incompatibilità con il Movimento 5 Stelle" : Se vogliono la guerra, allora guerra sia. Riunito a Palazzo Grazioli lo stato maggiore di Forza Italia in vista dell'appuntamento di domattina al Quirinale per le consultazioni, Silvio Berlusconi decide di rispondere a tono al veto imposto da Luigi Di Maio sulla sua persona. "Andremo al Colle a ribadire la nostra totale incompatibilità con il Movimento 5 Stelle", dice il leader di fronte ai fedelissimi.Una linea di fermezza, sostenuta da ...

Alessandra Ghisleri - il sondaggio : 'C'è il sorpasso di Matteo Salvini su Luigi Di Maio' : Tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini chi vogliono gli italiani? 'Rispetto a un mese fa, sono cresciuti notevolmente e si muovono appaiati'. Alessandra Ghisleri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira ...

Luigi Di Maio - la profezia di Feltri sulle consultazioni : 'Pendiamo dalle labbra di un ragazzino - non ne usciremo vivi' : Dopo i primi colloqui con Sergio Mattarella per le consultazioni al Quirinale, quel che accadrà in vista della formazione del governo resta ancora una grande incognita. Nulla si smuove ancora dalla ...