Luci d' Artista | è caos a Salerno | il Tar dà ragione alla ditta francese

Luci d'artista - Canoro (GD) : 'Si consolida il connubio intrattenimento-cultura' - Salernonotizie.it : Dalla mostra su Leonardo da Vinci a palazzo Fruscione, ai tanti concerti e cori nelle chiese del centro storico; dai numerosi dibattiti e giornate di studio, alla rassegna di spettacoli e laboratori Kids' White Christmas; da Lumina Minervae, alle iniziative per il ritorno al Museo archeologico provinciale della testa di Apollo e degli altri reperti in mostra in Cina, ...