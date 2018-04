Lotus Exige Cup 430 Type 25 - Serie speciale a tiratura limitata

quattroruote

: RT @motorionline: #Lotus #ExigeCup430 Type 25, nuova serie speciale che rende omaggio alla monoposto di #F1 del 1963 [FOTO] - antonioiafelice : RT @motorionline: #Lotus #ExigeCup430 Type 25, nuova serie speciale che rende omaggio alla monoposto di #F1 del 1963 [FOTO] - crosshairs981 : RT @quattroruote: La #Lotus ha realizzato la #Exige Cup 430 Type 25, serie speciale a tiratura limitata che s'ispira alla storica monoposto… -

(Di venerdì 6 aprile 2018) Laha deciso di realizzare unadella, la Cup 43025. Una versione, prodotta in soli 25 esemplari, nata per celebrare la25. Questultima è la monoposto di Formula 1 che negli anni 60 permise al suo ideatore, Colin Chapman, di entrare di diritto nella storia del motorsport grazie a unadi entusiasmanti vittorie ottenute da piloti di grande talento come Jim Clark. Make-up dedicato. Basata sulla Cup 430, lpiù estrema mai realizzata, laè stata creata in collaborazione con il Classic Team, divisione responsabile delle operazioni heritage legate alla storia di uno dei team di corse più famoso di sempre. Esteticamente la vettura è facilmente riconoscibile grazie a una livrea specifica, disponibile in due colorazioni:Racing Green oppure Old English White. Tinte riprese anche per glinterni, ...