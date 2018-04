Lombardia | martedì 10 al Pirellone seduta dedicata a programma legislatura

Maltempo - arriva il Burian : aria gelida da domenica in Lombardia - martedì la giornata più fredda : Da domenica 25 febbraio, la massa di aria gelida proveniente dall’Artico in arrivo sull’Europa Centro-Occidentale e parte del Mediterraneo darà inizio anche sulla Lombardia a una fase invernale acuta e anomala, caratterizzata da temperature fortemente inferiori alla media climatologica. Secondo le previsioni del Servizio Meteorologico Regionale di Arpa Lombardia , domenica le temperature subiranno un brusco calo di circa 5-7°C rispetto a sabato, ...

Previsioni Meteo Lombardia : bel tempo fino a martedì : “Dal pomeriggio di sabato graduale aumento della pressione per l’estensione dall’Europa occidentale di un’ alta pressione dinamica la quale proteggerà il Nord Italia fino alla giornata di martedì. Condizioni di tempo stabile, con nebbie o nubi basse sulla Pianura, forte inversione termica e temperature decisamente miti per il periodo in montagna. Mercoledì si avvicina dal Nord Europa una nuova saccatura che potrebbe ...